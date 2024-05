Jordan Henderson wordt niet gemist in Saoedi-Arabië: 'Vooral schadelijk voor hem persoonlijk'

Het vertrek van Jordan Henderson uit de Saudi Pro League heeft geen negatieve invloed gehad op de competitie. Dat stelt Michael Emenalo, directeur voetbalzaken van de Saudi Pro League. "Het was schadelijker voor hem dan voor ons", aldus Emenalo.

"Het heeft de competitie absoluut geen tik gegeven", zegt Emenalo in The Telegraph. "Het was op persoonlijk vlak wel schadelijk voor hemzelf." Henderson verruilde in januari Al-Ettifaq voor Ajax. In Saoedi-Arabië voelde de middenvelder zich niet op zijn plek en dus zag hij een overstap naar de Eredivisie wel zitten.

Bij Ajax maakte Henderson echter nog niet veel indruk. In ieder geval niet op de Engelse bondscoach Gareth Southgate. Hij besloot de Engelsman niet op te roepen voor het EK. Aan het begin van het seizoen had Southgate de Ajax-speler verzekert van een plek in het nationale elftal. Hij was toen net vertrokken naar de Saudi Pro League waar hij uitkwam voor Al Ettifaq. Maar daar is nu toch verandering in gekomen voor de 81-voudig international van Engeland.

Bewondering

Ondanks het moeizame verblijf van Henderson in de Saudi Pro League spreekt Emenalo lovend over hem. "We bewonderden hem, en we hebben allemaal geprobeerd om hem te helpen bij het aanpassen. Maar soms gaat het verder dan professionele zaken. Jordan heeft het hier goed gedaan en zijn inbreng heeft de club veranderd."

Emenalo respecteert de keuze van Henderson, maar is het er niet mee eens. "We hebben nog onder vier ogen gesproken. Ik probeerde hem over te halen om te blijven", zegt hij. "Ik denk dat hij een bepaald idee in zijn hoofd had hoe hij zijn loopbaan wilde beëindigen en op een bepaald moment doorkreeg dat het hier niet ging gebeuren."