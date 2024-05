Thomas Vermaelen in beeld als Jong Ajax-trainer, maar heeft nog wel één concurrent

In de zoektocht naar een opvolger voor Dave Vos is Ajax uitgekomen bij Thomas Vermaelen. De Belg en Ajax zijn al met elkaar in gesprek, al heeft de club ook nog een andere kandidaat op het oog.

Omdat Dave Vos na anderhalf jaar als hoofdtrainer van Jong Ajax doorschuift naar de staf van het eerste elftal, is de Amsterdamse club op zoek naar een nieuwe trainer voor het beloftenteam. Thomas Vermaelen is een belangrijke kanshebber, weet De Telegraaf. De Belgisch international is nog erg onervaren als coach, maar wordt gezien als trainerstalent.

Peereboom

Vermaelen was tussen 2003 en 2009 al als speler actief voor Ajax. Nadat hij in 2022 zijn schoenen aan de wilgen hing, begon hij direct als trainer bij de Belgische voetbalbond. Eerst als assistent-trainer van de hoofdmacht, vanaf de zomer van 2023 als hoofdtrainer van België O20 en als assistent bij de O18. Sébastien Pocognoli, voormalig speler van AZ, staat daar aan het roer.

Als trainer van een nationale (jeugd)ploeg sta je niet dagelijks op het trainingsveld, wat bij Jong Ajax wel de bedoeling zal zijn. Met die rol is Vermaelen nog niet bekend, maar toch ziet Ajax toekomst in de oud-speler van onder meer Arsenal en Barcelona.

Vermaelen is niet de enige gegadigde. Ook Frank Peereboom is in beeld. Peereboom is trainer van Ajax O18 en heeft al veel meer ervaring langs de kant. Hij is al zo'n dertien jaar werkzaam in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en was eerder ook al hoofd jeugdopleiding en jeugdtrainer bij FC Volendam.

Vos

Dave Vos volgde in februari 2023 John Heitinga op, die toen door werd geschoven als interim-trainer van het eerste elftal. Vos had in 52 competitiewedstrijden van Jong Ajax de leiding, waarvan hij er 17 won, 10 gelijkspeelde en 25 verloor. Als gevolgd daarvan eindigde het elftal in 2022/23 op de dertiende plaats en dit seizoen als vijftiende. Als trainer van de beloftenploeg wordt echter vooral verwacht dat spelers zich goed ontwikkelen en daarover is men in Amsterdam erg tevreden.