PSV houdt Ismael Saibari met nieuw contract nog jarenlang in Eindhoven

Ismael Saibari heeft zijn contract bij PSV opnieuw verlengd. De middenvelder genoot veel interesse van clubs uit het buitenland, maar kiest voor een langer verblijf bij PSV. De Eindhovenaren hopen zo meer geld te kunnen verdienen aan een toekomstige transfer.

Saibari beleefde dit seizoen zijn absolute doorbraak bij PSV. Hoewel hij niet eens een vaste basisspeler was en ook nog een tijd afwezig was vanwege de Afrika Cup en een blessure, was de Belg heel belangrijk voor het team van Peter Bosz. Zo scoorde hij de immens belangrijke treffer in de uitwedstrijd tegen Sevilla en zette hij zijn elftal op voorsprong tegen Ajax en Feyenoord.

Belangrijkere rol

Het Eindhovens Dagblad weet dat de sterke ontwikkeling die Saibari doormaakte heeft geleid tot interesse van buitenlandse clubs. Met het nieuwe contract (tot medio 2029) lijkt de club uit de lichtstad hun smaakmaker langer binnenboord te houden. De vernieuwde verbintenis moet tevens leiden tot een hogere transfersom bij een toekomstige transfer. Saibari zal er zelf ook in financieel opzicht op vooruitgaan.

Het ligt in de lijn der verwachting dat Saibari komend seizoen een nog belangrijkere rol moet gaan vervullen. Een vertrek van Joey Veerman dreigt en de Marokkaans international heeft laten zien om de positie van Veerman, zij het in een andere rol, goed in te kunnen vullen.

Bouwen

Na het goede seizoen van PSV lijkt het onvermijdelijk dat enkele belangrijke spelers de club gaan verlaten voor een club in het buitenland. Tot dusver heeft technisch directeur Earnie Stewart echter vooral laten zien te bouwen aan het team voor volgend seizoen. Malik Tillman werd al definitief overgenomen van Bayern München, terwijl ook Isaac Babadi zijn contract verlengde. De club toonde zelfs interesse in nóg een middenvelder.

Ook Ramalho en keeper Walter Benitez kunnen hun contract verlengen, maar het is nog maar de vraag of zij dat gaan doen. Ramalho wordt niet altijd even gewaardeerd door de supporters en dreigt zich te moeten schikken in een reserverol als hij zijn zijn transfervrije status niet verzilvert. Grieks kampioen PAOK ziet de Braziliaan graag komen. Benitez gaat er vanuit dat hij komend seizoen in Eindhoven blijft, maar heeft nog slechts een eenjarig contract.