Guus Til heeft de eerste minuten van het nieuwe seizoen weer in de benen zitten. In een oefenduel, waarin hij een uurtje speelde, was hij aanvoerder van PSV. Maar voor hem kan het echte werk niet snel genoeg beginnen. Hij is geen fan van de voorbereiding. "Je bouwt niets op zo", legt hij uit.

Er heerst een ontspannen sfeer bij PSV, dat twee kampioenschappen achter elkaar pakte. Met die informatie in gedachte vraag je je ook af hoe dat anders ook kan. Toch verandert er veel bij PSV en kan dat best het een en ander teweeg brengen. Malik Tillman gaat weg, Luuk de Jong heeft nog altijd geen keuze gemaakt en ook Noa Lang zit in de wachtkamer voor een vertrek uit Eindhoven.

Peter Bosz blij met terugkeer van belangrijk wapen bij PSV: 'Ze houden nu geen rekening met hem' PSV werkte zaterdagmorgen een trainingsduel af met Elversberg (3-1), waar er twee keer zestig minuten werd gespeeld. Het is de bekende opbouw van trainer Peter Bosz, waarin hij nieuwe spelers, jeugdspelers en oude bekenden kan zien. "Ik denk dat iedereen die nu mee deed, dicht bij het eerste zit."

Chaotische start

Guus Til is ondertussen een doorgewinterde voetballer en weet wel dat dit niet anders is. "Ook als iedereen was gebleven, dan waren er wel weer andere veranderingen geweest. Want ook nog lang niet iedereen is er. Het is elk jaar ook weer zo dat jonge jongens aansluiten. Het begin is altijd wat chaotisch", legt hij na de 3-1 overwinning op SV Elversberg uit.

Dat er jonge jongens aansluiten, vindt Til altijd wel leuk. "Ik ben altijd heel benieuwd hoe de nieuwe generatie zich profileert bij zo'n eerste team. Je hebt zoveel verschillende karakters. Ik vind ze allemaal wel redelijk introvert."

Oud-PSV'er Malik Tillman vliegt vanuit Amerika naar Nederland voor bijzonder bezoekje: 'Dit was de laatste kans' Zaterdagmorgen werd wereldkundig dat Malik Tillman van PSV naar Bayer Leverkusen verkast. De Amerikaan was van groot belang bij PSV, hij werd tweemaal kampioen met de Eindhovenaren en wilde daarom nog één ding doen. "Ik ben direct uit Amerika hierheen gevlogen om nog gauw afscheid te nemen van mijn teamgenoten", vertelt Malik Tillman op De Herdgang.

Keuze voor PSV

Til was de eerste van het team die bijtekende deze zomer. Dat was een bewuste keuze van hem. "Ik hou niet van risico's. Dus stel je voor: mijn contract liep af en ik liep een kruisbandblessure op of zo. Dan ben je transfervrij en heb je helemaal niks. Dat zag ik helemaal niet zitten. PSV was er heel snel bij en ik heb gewoon fantastische jaren hier gehad. Dus ik dacht zoiets van: ja waarom zou ik dat niet doen als ik hier zo naar mijn zin heb. Ik vind het allemaal prima."

Geintje met ploeggenoot

Dat de sfeer relaxed is binnen de groep, blijkt ook na de komst van Ruben van Bommel bij PSV. Joey Veerman had op sociale media de lachers op zijn hand nadat hij Guus Til als grote broer van de nieuwe aanwinst voor deed. "Haha, dat is inderdaad heel snel overgenomen, dat heeft hij de wereld ingebracht. Maar ik zie het niet", lacht Til over het mopje van zijn ploeggenoot.

Ruben van Bommel gaat clublegendes achterna met bijzonder nummer bij PSV: 'Ik heb dit altijd in mijn hoofd gehad' PSV heeft de langverwachte komst van Ruben van Bommel wereldkundig gemaakt. De vleugelspeler komt over van AZ en tekent tot maar liefst 2030 in Eindhoven, daar waar hij eerder ook al speelde. Hij gaat in Eindhoven spelen met rugnummer 7, een nummer dat door nogal wat grote namen is gedragen. "Mooier dan dit had ik het niet kunnen schrijven", laat Van Bommel weten.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.