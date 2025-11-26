Dat Champions League-duel tussen Liverpool en PSV een behoorlijk Nederlands tintje heeft, dat was al duidelijk. Er komen woensdagavond een hoop landgenoten in actie op Anfield. Een van hen is PSV-captain Jerdy Schouten. Hij schoof een dag eerder aan op de persconferentie en onthulde daar een opmerkelijk nieuwtje over hem en Liverpool-manager Arne Slot.

Veel Nederlandse spelers van Liverpool en PSV kennen elkaar goed. Bijvoorbeeld van het Nederlands elftal, waar zeker de Liverpool-spelers al een tijdje vaste waardes zijn. En daarnaast speelde Cody Gakpo natuurlijk jarenlang in Eindhoven. Daar is Schouten inmiddels aanvoerder, maar het had niet gek veel gescheeld of hij had niet bij PSV gespeeld.

Voordat hij in 2023 in Eindhoven neerstreek, had hij namelijk geregeld contact met Arne Slot. Dat was in de tijd dat de manager van The Reds nog hoofdtrainer bij Feyenoord was, zo onthulde Schouten in de persconferentie. De toenmalig speler van het Italiaanse Bologna weet nog goed waar de gesprekken over gingen. "Niet over het weer", lacht hij na een vraag van een journalist.

Slot wilde Schouten namelijk naar De Kuip halen. Van een stap kwam het niet. Schouten stelde de fans van PSV maar meteen gerust, want is er nu nog af en toe wat contact tussen beide heren? "Nee, zeker niet. Dat was toen."

Met PSV hoopt Schouten te stunten op Anfield, waar Liverpool in een vormcrisis is geraakt. Van de laatste elf duels gingen er acht verloren bij de regerend landskampioen in de Premier League. PSV kan een goed resultaat gebruiken, want met vijf punten uit vier duels moet het alle zeilen bijzetten om de volgende ronde van de Champions League te halen.

Gezien de matige vorm van Slots Liverpool is PSV niet kansloos, maar toch moet het zeer waakzaam zijn. Dat vindt Boudewijn Zenden althans. De Limburger die voor beide clubs speelde, waarschuwt PSV in gesprek met Sportnieuws.nl. "PSV heeft zeker een kans, maar je moet toch altijd oppassen. Als we nu allemaal denken dat ze kans hebben, dan ga je er daar straks af met 5-0."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.