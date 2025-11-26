Liverpool-PSV: een wedstrijd die Boudewijn Zenden direct na de loting met rood omcirkelde in zijn agenda. Voor hem komen woensdagavond zijn twee grote liefdes samen, wanneer PSV hoopt te stunten op Anfield. "Als we nu allemaal denken dat ze kans hebben, dan ga je er daar straks af met 5-0", waarschuwt Zenden.

"Liverpool tegen PSV is voor mij natuurlijk een prachtige wedstrijd, omdat ik voor beide clubs heb gespeeld. Maar het is natuurlijk überhaupt een schitterend affiche op Anfield. Ze hebben vorig jaar al in Eindhoven gespeeld, dus dan is het mooi dat ze het nu ook van de andere kant meemaken", vertelt Zenden aan Sportnieuws.nl.

Twee grote liefdes

Als oud-aanvaller van zowel PSV als Liverpool wordt het voor hem een speciale avond. Dit keer niet als speler, maar als analist bij Ziggo. “Bij beide clubs heb ik geweldige herinneringen. Ik ben als jeugdspeler bij PSV terechtgekomen op mijn 13e en verdiende vervolgens op mijn 21e een transfer naar FC Barcelona. Later heb ik er nog zeven jaar als trainer gezeten."

Via FC Barcelona en Chelsea kwam Zenden uiteindelijk bij Liverpool terecht. Uitgerekend in dienst van The Reds trof hij ‘zijn’ PSV in het miljardenbal, zowel in de groepsfase als later in de kwartfinale. "Bij Liverpool heb ik de Champions League-finale gespeeld, helaas verloren, en de Europese Supercup gewonnen. Dat is natuurlijk een club waar ik veel heb meegemaakt. Daar hou je een speciaal gevoel aan over."

"Ik weet als geen ander hoe het is om op Anfield te spelen als thuisploeg, maar ik weet ook wat het doet als je er komt als gast. Het is een fantastische ervaring, vooral op Champions League-avonden heeft dat iets magisch. Dat doet iets met spelers en dan lijkt er altijd wat extra’s naar boven te komen. Dat zag je ook tegen Real Madrid (1-0 winst), dat was een hartstikke goede pot. Het is dat Thibaut Courtois zijn dag had, anders had de score zomaar groter kunnen zijn."

Kansen voor PSV

Hoewel veel mensen PSV weinig kans geven, denkt Zenden daar anders over. "Je hebt altijd een kans en je kunt je afvragen of dit wel het juiste moment is", zegt hij over de optimisten rondom PSV. "In de competitie gaat het natuurlijk niet best bij Liverpool, maar dat zorgt juist voor druk om het in de Champions League extra goed te doen."

Daarnaast denkt Zenden dat de pijnlijke nederlaag tegen Nottingham Forest (3-0) een extra stimulans kan zijn voor de ploeg van Arne Slot. "Dan zijn ze des te meer gebrand om een goed resultaat neer te zetten. PSV heeft zeker een kans, maar je moet toch altijd oppassen. Als we nu allemaal denken dat ze kans hebben, dan ga je er daar straks af met 5-0."

Zwaktes Liverpool

Tóch ziet Zenden wel degelijk kansen. "PSV moet zorgen dat ze op voorsprong komen, want dat maakt de kans misschien wel iets groter op een stunt", doelt Zenden op de schokkende statistieken van The Reds bij een achterstand. Dit seizoen kwamen ze negen keer op achterstand, waarvan ze er acht verloren.

"We hebben van PSV gezien waartoe ze in staat zijn. Ze hebben de laatste weken weer het volste vertrouwen en ze staan weer eerste in de competitie. Je ziet dat tegenstanders veel problemen hebben met de vele beweging. Dat heb je kunnen zien tegen Napoli, dat totaal geen antwoord had", besluit de Maastrichtenaar.

