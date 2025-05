PSV'er Luuk de Jong had landstitel al opgegeven: 'Ik zag spelers huilen van blijdschap'

Het meest spectaculaire en ongekende slot van de Eredivisie, zo kan de titelstrijd tussen PSV en Ajax gerust omschreven worden. PSV-aanvoerder Luuk de Jong kan nauwelijks bevatten wat er is gebeurd, nu zijn team opeens als favoriet voor de titel aan de laatste speelronde begint. "Iedereen heeft natuurlijk in zak en as gezeten", vertelt De Jong aan Sportnieuws.nl.

De zéér eenvoudige zege op Heracles zal bij geen enkele PSV’er over tien jaar nog in het geheugen gegrift staan. Wat echter niemand ooit zal vergeten, is de gelijkmaker van FC Groningen in de slotseconde tegen concurrent Ajax. Terwijl PSV-Heracles al was afgelopen, ontplofte het Philips Stadion van vreugde. "Wat er na de wedstrijd gebeurde... Ongekend. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zag spelers huilen van blijdschap. Hier durf je niet eens van te dromen", vertelt De Jong.

Overtuigend PSV wint en ontploft na krankzinnige slotfase bij falend Ajax: titel in Eredivisie voor het grijpen PSV móést winnen om te kunnen dromen van het kampioenschap, al moest Ajax dan wel punten verspelen tegen FC Groningen. De ploeg van Peter Bosz had zelf geen kind aan Heracles Almelo en boekte een zéér overtuigende zege: 4-1. De PSV-aanhang kon minuten daarna nog een keer juichen door de late gelijkmaker bij FC Groningen - Ajax (2-2).

Moment van de 2-2 bij Ajax

De aanvoerder van de Eindhovenaren gaat nog één keer terug naar hét moment van de avond. "Bas Roorda (teammanager van PSV en oud-Groninger, red.) belde met zijn ouders, maar we wilden eigenlijk al naar binnen. Toen zei Bas' moeder ineens: nog één vrije trap. En toen was het meejuichen geblazen, ineens ging het hele stadion los. We hadden dit seizoen al een beetje opgegeven, maar nu staan we toch weer aan kop."

In en rond het stadion bleef het nog lange tijd gezellig, alsof het kampioensfeest al was begonnen. "Het is nu al één groot gekkenhuis, maar wij moeten als team eerst de klus nog klaren. Pas dan kunnen we echt feestvieren", zegt De Jong, die goed weet wat de komende dagen zullen brengen. "Gelukkig hebben we veel spelers die al ervaring hebben met een titelstrijd. We moeten blijven spelen zoals we dat de afgelopen tijd doen en ervoor zorgen dat Sparta geen lucht krijgt."

Falend Ajax en juichend PSV zijn na bizarre ontknoping wereldnieuws: 'Sensatie in Nederland!' De krankzinnige ontknoping in de Eredivisie lijkt heel Nederland wel bezig te houden, maar ook in het buitenland is er aandacht voor de zenuwslopende titelstrijd tussen PSV en Ajax. Buitenlandse media pakken flink uit met de, voor Ajacieden, dramatische ontwikkelingen.

Ongeloof bij De Jong

Het krankzinnige verloop van de woensdagavond sluit naadloos aan bij het krankzinnige slot van de Eredivisie. PSV verspeelde eerder al een voorsprong van negen punten, en nu heeft Ajax hun voorsprong van acht punten volledig zien verdwijnen met nog één duel te gaan. De Jong kan het nauwelijks onder woorden brengen. "Soms is het eenvoudiger om de achtervolger te zijn dan degene die opgejaagd wordt. Wij hebben de druk opgevoerd, gehoopt op puntenverlies, en zo staan we ineens weer bovenaan. Onbegrijpelijk."

'Dit is het meest krankzinnige Eredivisie-seizoen ooit' Het was een krankzinnige dag voor PSV in het Philips Stadion en dat kwam voornamelijk door het dure puntenverlies van Ajax bij FC Groningen. PSV'ers Luuk de Jong en Peter Bosz spraken van een 'ongekende avond'. Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink blikt terug op de bizarre ontwikkelingen die de titelstrijd volledig op zijn kop zette.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.