PSV'ers teleurgesteld in verzakende Malik Tillman: 'Hij laat het team een beetje in de steek'

Dat PSV overtuigend won bij FC Twente en daarmee toch nog de druk verhoogde op Ajax in de titelstrijd, werd donderdag overschaduwd door een verzakende speler. Malik Tillman had zich eerder te laat gemeld voor een teambespreking en werd door trainer Peter Bosz onverbiddelijk naar de bank verwezen.

De Amerikaan zag in Enschede zijn vervanger Guus Til een belangrijke rol spelen in de 3-1 zege van PSV. Na afloop waren een aantal ploeggenoten niet zo blij met de actie van Tillman. Aanvoerder De Jong oogde zelfs een beetje boos bij ESPN na het duel aan de rand van het veld. "Ik vind dat je het team dan een beetje in de steek laat. We vragen elke dag alles van elkaar om er voor elkaar te zijn. Andere jongens is het ook overkomen, dus je weet wat de consequenties zijn. Je moet er gewoon zijn voor het team, op tijd."

'Een z'n dood is de ander z'n brood'

De Jong had liever gezien dat zo'n goede speler als Tillman op het veld had gestaan. Maar Til deed het als zijn last minute vervanger meer dan verdienstelijk met een belangrijke goal. "De één zijn dood is de ander zijn brood", zei ploeggenoot Joey Veerman ook na afloop. "Guus heeft al een wedstrijdje of vijf bonus gekregen", wees hij naar bijvoorbeeld Ismael Saibari. De Belgische middenvelder overkwam eerder dit seizoen hetzelfde. "Als je te laat komt op de wedstrijddag, dan heeft de trainer gelijk. Dan hoor je niet te spelen."

Peter Bosz

Ook de trainer wilde er niet teveel woorden aan vuil maken. Hij heeft wel vaker met dit bijltje gehakt en moest daarom een lijn trekken. "Het zijn ook jonge jongens en die moet je helpen", zegt hij op de persconferentie. "Ze doen het natuurlijk ook niet expres." Wel erkent Bosz dat hij 'goed over de zeik' was. "Maar je moet door. Die tijd heb je niet, want je moet handelen."

Tijd voor boosheid was er dus niet. "Dan moet er nog een heleboel gebeuren. Je spellervatting, dan moet je alleen maar eens voorstellen wat je daarmee opeens alle minuten moet veranderen. Want Maliek is natuurlijk voor ons een hele belangrijke in de bestandardsituaties. Dus daar moet dan het nodige veranderen. Dus de boosheid moet meteen aan de kant, want je moet meteen handelen."

'Moeite met de wekker zetten'

Veerman moet er een beetje om lachen en zegt dat het hem niet zal overkomen. "Jongens hebben moeite met de wekker zetten denk ik, ik heb daar geen last van in ieder geval. Zeker als het 17.00 uur 's middags is. Ja, ik ken dat niet", zei hij. Til wilde er vooral niet al te veel over zeggen. Hij vindt dat iedereen weleens te laat komt. Hoe dan ook: PSV verkleinde de achterstand op koploper Ajax tot zes punten, met nog vier duels te gaan.

