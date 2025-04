Opvallend moment bij FC Twente - PSV: VAR kijkt heel lang, maar geeft ploeg Peter Bosz geen goal

PSV is in het duel met FC Twente ongelukkig gestart maar heeft zich ondertussen herpakt. Het staat 1-1 na een goal van Ivan Perisic, maar een voorsprong werd de Eindhovenaren hardhandig door de neus geboord. Een schot van Ismael Saibari werd door de VAR niet goedgekeurd, maar de reden was nauwelijks te zien op het scherm.

Het was een bijzonder moment in de vermakelijke wedstrijd tussen FC Twente en PSV. Ismael Saibari kreeg na een eerdere poging van PSV de bal voor de voeten. Hij schoot en zag zijn schot geblokt worden. Door dat blok leek hij te scoren want de bal vloog naar de andere kant van de goal dan waar Lars Unnerstall stond. De Duitse keeper van Twente dook met alles wat hij had naar de andere hoek om de bal alsnog eruit te slaan.

Pikante keuze

In precies dat slaagde hij, maar de bal leek toch de lijn te hebben gepasseerd. Een mooi taakje voor de VAR, aangezien de doellijntechnologie verleden tijd is in de Eredivisie. Er volgde een pikante keuze voor de VAR, want op de herhaling op tv was het amper te beoordelen of de bal wel of niet over de lijn was. Uiteindelijk besloot de VAR daarom dat het geen doelpunt was, een aderlating voor PSV dat maar wat graag de voorsprong in handen wil hebben.

Waarom is er geen doellijntechnologie?

Waar is de VAR? Bal is gewoon 100% over de lijn, we worden weer genaaid door Zeist. #psv #twepsv pic.twitter.com/mcMplsavj5 — Gio | Brainportbaasje (@GioGio1913) April 24, 2025

Want het leek even een dramatische avond te worden in Enschede voor de ploeg van Peter Bosz. Na enkele seconden werd Richard Ledezma de bal ontfutseld door Naci Ünüvar, die vervolgens Ricky van Wolfswinkel bediende. Na nog geen minuut keek PSV tegen een achterstand aan, die na tien minuten werd hersteld door - wie anders - Ivan Perisic.

PSV was een stuk beter na de goal van Twente en een goal hing in de lucht. De Kroaat kreeg de bal bij de tweede paal na een voorzet van Guus Til en poeierde de bal langs Unnerstall. Voor de bezoekers is een zege cruciaal voor de eindsprint in de Eredivisie. Met een overwinning wordt de achterstand met koploper Ajax teruggebracht tot zes punten. Anders moet er een zware strijd gestreden worden met Feyenoord om plek 2 en 3.

