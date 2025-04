PSV houdt hoop op wonder in Eredivisie: druk weer bij Ajax na sterk optreden bij zwak FC Twente

PSV heeft goede zaken gedaan in Enschede door met 3-1 te winnen van FC Twente. Een overwinning was cruciaal om de spanning in de Eredivisie te houden. Het gat met koploper Ajax wordt weer wat kleiner na deze overwinning, en PSV mag blijven dromen van een mega wonder. Met nog vier wedstrijden te gaan, staan de Eindhovenaren zes punten achter op de Amsterdammers.

De wedstrijd begon desastreus voor PSV dat noodgedwongen met Richy Ledezma moest starten. De Amerikaan begon gelijk dramatisch. Hij leverde de bal in bij Ünüvar, die vervolgens Ricky van Wolfswinkel kon aanspelen in de zestien. De spits kreeg de bal met een gelukje mee en de 1-0 scoorde. Ook Armando Obispo, de andere vervanger achterin, zag er niet lekker uit.

Ongelukkige Ledezma

Het waren niet de minuten van Ledezma, want zijn eerste - pak ‘m beet - vijf acties gingen allemaal niet goed. Telkens kwam de bal bij FC Twente uit. Hij zal dan ook blij zijn dat de rest van zijn ploeggenoten wel gelijk weer bij de les waren na de goal. Hij groeide rustig aan wat meer in de wedstrijd.

Hij zal al helemaal opgelucht zijn geweest toen Ivan Perisic, wie anders, PSV op gelijke oogte zetten. Daarna was PSV echt de betere ploeg. Het leek zelfs op voorsprong te komen na een goal van Saibari. Zijn schot werd van richting veranderd, waardoor Unnerstall helemaal verkeerd stond. De keeper was net op tijd bij de bal, hij sloeg de bal uit het doel en de VAR oordeelde dat hij net op tijd was. Het was millimeterwerk.

Voorsprong PSV

Daarna werd de wedstrijd wat onvriendelijk. Er waren veel overtredingen en gezeur over en weer. Beide ploegen zitten in een moeilijke situatie waar veel druk bij komt kijken, dat straalde in alles uit op deze wedstrijd. Vlak voor rust kreeg PSV nog twee gigantische kansen waarbij de lat en de paal werden geraakt. Guus Til raakte de paal en Mauro Junior schoot kiezelhard onderkant lat. Als Bosz haren had gehad, zou hij die uit zijn hoofd getrokken hebben.

Na rust was het dan eindelijk wél raak voor PSV. er was nog niks veranderd aan het spelbeeld, waarin de bezoekers het middenveld van Twente totaal aan gort liepen. Uiteindelijk resulteerde het in een goal. Ivan Perisic kwam met een loepzuivere voorzet die Guus Til mocht binnen koppen. Eindelijk stond PSV op voorsprong.

Cruciale goal

Toen leek Twente een beetje gebroken want de voorsprong werd nog groter. Noa Lang trok een bal terug op de achterlijn en die werd door aanvoerder Luuk de Jong binnengewerkt. FC Twente was niet meer bij machte de nummer 2 tegen te houden en verliest dus met 1-3. Een smet voor PSV kan nog zijn dat Saibari geblesseerd naar de kant ging. Na een schot belandde zijn voet vervelend en verzwikte hij zijn enkel.

Door deze cruciale overwinning wordt het gat met koploper Ajax weer kleiner voor PSV. Daarmee is een kampioenschap van Ajax nog altijd niet in kannen en kruiken en mag PSV nog altijd hopen op een mega wonder. Met nog vier wedstrijden op het programma zijn er nog zes punten goed te maken, met de belangrijke kanttekening dat PSV een veel beter doelsaldo heeft dan de Amsterdammers.

