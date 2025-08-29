Sommige voetballers maken bij bepaalde clubs een bijzondere indruk. Niet alleen vanwege hun spel, maar ook vanwege hun inzet en mentaliteit. Lex Immers was niet de beste speler die deze eeuw bij Feyenoord rondliep, maar was wel geliefd én koestert heel warme herinneringen aan De Kuip. En dus wordt het volgens hem tijd voor een terugkeer.

De Hagenees (39) kwam in de zomer van 2012 na enkele jaren bij ADO Den Haag in Rotterdam terecht. Uiteindelijk zou hij 3,5 jaar spelen en zeker in de eerste paar seizoenen indruk maken in De Kuip. En dat stadion vergeet Immers op zijn beurt dan nooit meer.

In de videoserie Sportnieuws.nl Padelpraat is de oud-prof, die na zijn carrière verknocht raakte aan padel, lovend over de Feyenoord-supporters. Hij zou voetbalpubliek altijd verkiezen boven padelpubliek. "Omdat ik in De Kuip heb gespeeld", vertelt Immers aan ex-tophockeyster Fatima Moreira de Melo en oud-toptennisser John van Lottum. "Het thuispubliek... Doelpunten maken, etcetera. Daar heb ik qua sfeer wel iets meegemaakt."

Memorabele wedstrijd in Europa

Eén duel staat hem nog altijd bij. Dat is het Europa League-duel in Rotterdam tegen Sevilla, dat later het toernooi zou winnen. "Europa League, Champions League... Dan gebeurt er iets in De Kuip. Alsof je Hans Kloks huis binnenloopt: magie is dat. Dat geeft je vleugels", beschrijft Immers. Tegen de Spanjaarden maakte een sfeeractie heel veel indruk op de voormalig middenvelder.

De Kuip schudt op en neer

"Alles was groen toen we het veld op kwamen. Spandoeken, een groene wolk van rook. En de sfeer die in het stadion hing, dat was zo intens.", weet Immers 11 jaar later nog. "Als je aan het spelen bent, lijkt het wel alsof de mensen allemaal achter je staan. Dat geeft je een bepaalde boost naar voren toe. Dan scoor je en dan stuitert het hele stadion. Mensen die thuis wel eens naar Feyenoord kijken, weten precies wat ik bedoel. Dan zie je thuis het beeld bewegen."

Feyenoord won dat duel overigens met 2-0, volgens Immers dus mede door de steun van het Legioen. In 2016 verliet hij de club. Daarna speelde hij nog voor Cardiff City, Club Brugge, opnieuw ADO en tot slot NAC Breda. in 2021 stopte hij met voetballen en ging hij andere dingen doen.

Terugkeer naar De Kuip

Terug in De Kuip kwam hij maar zelden, maar als het aan Immers ligt komt daar snel verandering in. "Ik moet wel weer een keertje gaan. Onder meer Sem Steijn speelt er nu, die ken ik eigenlijk al sinds hij zo klein is. Hij speelt op dezelfde positie als ik altijd heb gespeeld. Ik ken zijn vader (trainer Maurice Steijn, red.). Maar Feyenoord is met ADO samen voor mij een tweede thuis. Ik wil daar binnenkort wel weer heen gaan om te gaan kijken."

Sportnieuws.nl Padelpraat met Lex Immers

In de meest recente aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat is Lex Immers te gast. De oud-voetballer van onder meer ADO Den Haag en Feyenoord stopte een aantal jaren geleden met voetballen en is daarna een fervent padelspeler geworden. Hij was een tijdlang woonachtig in Spanje en werd daar verliefd op de sport.