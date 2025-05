'Totaal onvoorspelbare' Champions League-finale voor Denzel Dumfries : 'Het gaat echt niet in één keer leuk worden'

Zaterdagavond staat de finale van een van de grootste voetbaltoernooien ter wereld op het programma. Inter en PSG gaan strijden om de Champions League. Twee grotere tegenpolen bestaan er bijna niet qua speelwijze. Grote vraag is: kan Denzel Dumfries weer uitblinken? "Hij gaat nu ook weer een grote rol vervullen."

Dat is de mening van analist Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Hij kijkt sowieso uit naar de finale. "Vorige finales waren enigszins te voorspellen, deze absoluut niet." Maaskant is overigens nog wat anders op gevallen: "Paris Saint-Germain was tot op de laatste dag van de competitiefase nog niet zeker van de knock-outronde van het toernooi. Zo zie je maar weer de kracht van deze nieuwe opzet."

Paris Saint-Germain

PSG kende namelijk een stroeve start in de Champions League, maar staat nu alsnog in de finale. Mede omdat het de nummer 1 van de competitiefase Liverpool versloeg in de eerste ronde van de knock-out. "Dat is natuurlijk erg knap, dat is echt een voetballende ploeg. Maar als je als inter milaan die ploegen uit kan schakelen die je hebt uitgeschakeld, ben je tegen niemand kansloos."

Denzel Dumfries

Inter kende een behoorlijk zware weg naar de finale toe, waar onder andere de halve finale tegen FC Barcelona niet zo snel vergeten zal worden. Dat waren twee wedstrijden om de vingers bij af te likken. Mede dankzij een Nederlander: Denzel Dumfries. Hij was ontketend namens Inter. Zo'n zelfde rol wordt hem nu wederom toegedicht. "Ik denk dat hij nu ook weer een hele grote rol gaat vervullen. Het is natuurlijk lekker met die drie beulen achter hem. Die de boel wel organiseren. Of naast hem. En hij heeft de vrijheid om te gaan bewegen."

'Genot om naar te kijken'

Zo'n finale als deze is een genot om naar te kijken, vindt Maaskant. Niet alleen als liefhebber, ook vakinhoudelijk. "Volgens mij is alles en iedereen fit bij beide ploegen. Dus dat maakt het ook leuk. Ze hebben zich lang voor kunnen bereiden op deze wedstrijd. HEt is interessant om te kijken wat de coaches verzinnen aan tactische foefjes. Guardiola heeft zich tweemaal in de finale uit de wedstrijd gewisseld, omdat hij te ver doordacht, dat verwacht ik bij deze twee trainers niet."

Historie voor PSG

Voor Paris Saint-Germain kan het een historische avond worden. De Parijzenaren stonden al eens in de finale, maar wonnen hem nog nooit. "Ik denk dat zij er ook een keer aan toe zijn. Die hebben het poenerige imago van zich afgeschud. Je ziet steeds meer kinderen rondlopen in PSG-trainingspakjes. Dus in ieder geval in die ogen van die mensen zijn ze gaan behoren tot gewoon simpelweg de beste voetbalclubs van de wereld."

