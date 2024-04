Quilindschy Hartman succesvol geopereerd aan knieblessure

Quilindschy Hartman is succesvol geopereerd aan zijn knie. Dat meldt Feyenoord op de clubwebsite. De linksback zal zich de komende maanden moeten richten op zijn herstel.

Op de website van de bekerwinnaar wordt kort verteld dat Hartman succesvol onder het mes is geweest. De linksback liep tegen FC Utrecht een kruisbandblessure op en staat lang aan de kant.

31 maart dit jaar ging het mis: Hartman deed een uiterste poging om een doelpunt te voorkomen, gaf daardoor een penalty weg en liep een kruisbandblessure op. Al snel werd duidelijk dat zijn seizoen ten einde was, maar later werd duidelijk dat hij wellicht in 2025 pas weer in actie kan komen.

Herstel

Een flinke streep door de rekening van de 22-jarige linkspoot, die bezig was aan een goed seizoen bij Feyenoord. Hartman speelde zo goed als alles en maakte dit seizoen ook zijn debuut voor het Nederlands elftal. De verwachting was dat hij ook mee zou gaan naar het EK van aankomende zomer.

Sinds het oplopen van de blessure was Hartman alweer bezig met zijn revalidatie. Hij besloot naar Dubai te vertrekken. Daar genoot hij van het goede weer, maar zat hij zeker niet stil: op zijn sociale media deelde hij beelden van de oefeningen die hij daar deed.

Bekerfinale

Door zijn blessure moest Hartman de bekerfinale aan zich voorbij laten gaan. In De Kuip zag hij dat zijn ploeg met 1-0 won van NEC, door een doelpunt van Igor Paixão. Na afloop mengde hij zich in het feest van de Rotterdammers en was hij complimenteus voor de supporters uit Nijmegen.