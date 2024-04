Quilindschy Hartman komt met prachtige boodschap voor Feyenoord: 'Jammer dat ik gif niet kan geven'

Quilindschy Hartman heeft de spelers en fans van Feyenoord succes gewenst in een prachtige video. De Rotterdammers spelen vandaag de bekerfinale, maar de verdediger kan niet meedoen vanwege een zware blessure.

"Boys, ik wil jullie heel veel succes wensen vandaag met de bekerfinale", begint Hartman aan zijn prachtige boodschap via de officiële kanalen van Feyenoord. "We hebben het hele jaar super hard gewerkt om zo'n wedstrijd te mogen spelen. Een finale is natuurlijk het mooist om te spelen. Ik baal er heel erg van dat ik niet kan strijden op het veld met jullie." Feyenoord trapt zondag om 18:00 uur af in de eigen Kuip voor de bekerfinale tegen NEC Nijmegen.

Blessure

Hartman liep eind maart een zware blessure op aan zijn knie. De kans is groot dat hij een gedeelte van volgend seizoen zelfs moet missen en daar baalt de verdediger nog altijd van. "Ik baal dat ik dat gif, wat jullie vandaag nodig gaan hebben, niet aan jullie kan geven. Ik weet zeker dat jullie ook zonder mij genoeg gif in het team zullen hebben en genoeg energie in de wedstrijd zullen brengen om te winnen. Ik weet zeker dat jullie ook zonder mij deze wedstrijd kunnen winnen en daar wens ik jullie alle succes bij."

Aanwezigheid

Ook geeft Hartman aan dat hij te vinden zal zijn in De Kuip vandaag en hij richt zich ook nog even tot de supporters. "Ik zal er zeker zijn op de kleedkamer en daarna op de tribune om jullie aan te moedigen en te ondersteunen waar nodig. Ik wens ook alle supporters succes en veel plezier vooral voor de mensen die in het stadion zitten. Het komt niet altijd voor dat je een finale mag spelen, dus probeer ons ook te helpen en vooruit te schreeuwen. Dan zie ik jullie straks in De Kuip. Veel succes allemaal!"