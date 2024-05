Quincy Promes laat zich voor het eerst zien na verlaten van gevangenis in Dubai

Voor het eerst sinds lange tijd heeft Quincy Promes weer een teken van leven gegeven. De voetballer zat een tijdlang vast in Dubai, maar kwam eerder deze maand in afwachting van de uitspraak weer op vrije voeten. Een snelle comeback als voetballer lijkt er voor de 32-jarige voorlopig niet in te zitten.

Op beelden die de Nederlandse rapper Fatah op zijn Instagram Stories plaatst, is Promes te zien. De twee lijken in de opnamestudio van Le Dome Records in Dubai te zitten, mogelijk om samen te werken aan een nieuw nummer. Dat Promes samen met een muzikant in de studio zit, is niet zo verrassend. Promes bracht zelf ook al wat rapnummers uit. Het is wel opvallend dat hij voor het eerst sinds zijn vrijlating een teken van leven geeft.

Promes mocht op vrijdag 17 mei zijn cel in Dubai verlaten in afwachting van het uitleveringsproces. Het Openbaar Ministerie wil de aanvaller naar Nederland halen omdat hij in ons land is veroordeeld voor grootschalige drugssmokkel en het neersteken van zijn neef na een ruzie. Omdat hij lange tijd gewoon als speler van Spartak Moskou in Rusland verbleef, kon hij niet worden uitgeleverd.

Dat veranderde in maart tijdens een trainingskamp van de club in Dubai, waar Promes betrokken raakte bij een auto-ongeluk. Hij werd opgepakt en in Nederland zagen ze hun kans. Tot halverwege mei zat hij in een gevangenis in afwachting van zijn mogelijke uitlevering. Hij is nu op strenge voorwaarden op vrije voeten en mocht zijn barre omstandigheden in de cel verlaten.

Welke voorwaarden dat zijn, is niet bekend. Maar mensen die in Dubai onder voorbehoud vrij worden gelaten, moeten zich normaal melden bij de politie en mogen ook het land niet verlaten. Ook is het waarschijnlijk dat er een borgsom is betaald voor de vrijlating van Promes. Wanneer zijn eventuele uitlevering geregeld is, is nog afwachten. Pas sinds een aantal jaren hebben de Verenigde Arabische Emiraten en Nederland een uitleveringsverdrag.