Telegraaf geeft inkijkje in gevangenis Quincy Promes: twintig man op cel en kaalgeschoren hoofd

De Telegraaf heeft in een inkijkje gegeven in de situatie van Quincy Promes in zijn cel in Dubai. Volgens de krant heeft de voetballer maar een karig Pasen en zijn de omstandigheden verre van ideaal.

Promes zit op dit moment in een cel in de stad Al Aweer. Daar moet de Nederlander overleven in een cel voor zes personen, terwijl hij slaapt in één van de drie stapelbedden. Naast de zes personen die een bed hebben, zouden er ook nog tien tot twintig personen op de grond van de cel slapen. Promes zit al een aantal weken in de cel in Dubai in afwachting van zijn toekomst in Rusland of Nederland.

Geen recreatie

In het cellencomplex waar Promes zit, is geen ruimte voor recreatie. Op de gang kan televisie gekeken worden met andere gevangenen en hij mag drie keer per dag luchten, maar er is geen mogelijkheid tot sporten of werken. Op de afdeling van Promes, war hij met vier andere Nederlanders zit, zijn nauwelijks bewaarders. Qua eten is er geen groente en fruit voor de gevangenen, het is ijskoud en er loeien constant airco's in het complex.

Bizarre gedragsregels

Promes heeft in Dubai ook te maken met strenge gedragsregels in de cel. De Nederlander werd kaalgeschoren toen hij de bak inkwam en hij mag zijn haar ook niet laten groeien. Ook mag Promes geen bezoek ontvangen. Aan medegevangene zou de voetballer van Spartak Moskou hebben laten weten dat hij hoopt op uitlevering aan Rusland. Zo ontloopt hij zijn straf in Nederland. In totaal moet Promes nog 7,5 jaar celstraf uitzitten.