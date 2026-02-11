Het avontuur van Quinten Timber in Zuid-Frankrijk heeft een onverwachte wending gekregen. Nog geen maand na zijn komst naar Olympique Marseille wordt de middenvelder geconfronteerd met groot nieuws vanuit de clubleiding. Een besluit dat de onrust rond de club alleen maar verder aanwakkert.

De 24-jarige Timber maakte vorige maand nog de overstap van Feyenoord naar Olympique Marseille. De middenvelder werd gepresenteerd als een belangrijke schakel voor de tweede seizoenshelft en moest extra stabiliteit brengen op het middenveld. Zijn komst paste perfect in het sportieve plan van trainer Roberto De Zerbi, die nadrukkelijk zijn vertrouwen in de Nederlander uitsprak.

Nachtelijk besluit

Dat plan kan nu echter direct de prullenbak in. Rond half drie ’s nachts maakte Marseille bekend dat De Zerbi vertrekt. Volgens de club is de samenwerking met de Italiaanse trainer 'in goed overleg' beëindigd, maar duidelijk is dat de recente resultaten hem fataal zijn geworden.

De maat leek vol na de pijnlijke 5-0 nederlaag tegen rivaal Paris Saint-Germain. Ook eerdere verliespartijen tegen Liverpool FC (0-3) en Club Brugge (3-0) zorgden voor een toenemende druk. In de Champions League werd overwintering misgelopen en in de Ligue 1 is het gat met PSG opgelopen tot twaalff punten.

Het vuur is gedoofd

Volgens Franse media voelde De Zerbi zelf al langer dat de situatie onhoudbaar was. De 46-jarige Italiaan zou intern hebben aangegeven dat hij niet meer het gevoel had dat zijn spelers voor hem door het vuur wilden gaan. Zijn contract, dat nog doorliep tot medio 2027, is inmiddels ontbonden.

Voor Timber is dat een forse domper. Voor zijn vertrek naar Marseille gaf de middenvelder nog openlijk aan dat De Zerbi een belangrijke reden was om de stap naar Frankrijk te maken. "Elke keuze die ik heb gemaakt is op basis van mijn gevoel. Ik heb de coach gesproken en dat was heel goed", zei Timber bij zijn presentatie.

Marseille moet zich herpakken

Dat vertrouwen werd direct omgezet in speeltijd. Timber kreeg onder De Zerbi meteen een basisplek en kwam tot 313 speelminuten onder zijn hoede. Nog voor hij echt zijn draai heeft kunnen vinden in de Ligue 1, moet hij zodoende alweer verder onder een nieuwe leiding. Zaterdag treed Marseille in eigen huis aan tegen middenmotor Strasbourg.

