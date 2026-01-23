Quinten Timber is officieel speler van Olympique Marseille. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen. De middenvelder komt voor 4,5 miljoen euro over van Feyenoord, waar hij een bewogen laatste week kende.

Timber kwam dinsdag al aan in Marseille om daar zijn transfer af te ronden. De middenvelder was te gast bij de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (0-3 verlies) en onderging vervolgens zijn medische keuring. Vrijdagochtend maakte Marseille de transfer officieel en wordt Timber officieel ploeggenoot van landgenoot Jeffrey de Lange. Hij tekent in de Franse havenstad een meerjarig contract. Bij Feyenoord liep zijn contract af, waardoor Marseille hem voor 'slechts' 4,5 miljoen euro over kon nemen.

Zijn laatste week bij Feyenoord zal ongetwijfeld niet zijn gegaan zoals Timber hoopte. Coach Robin van Persie zette de middenvelder afgelopen zondag op de bank voor de wedstrijd tegen Sparta, omdat Timber net hard genoeg zou werken op de trainingen. De ex-aanvoerder was woest toen hij deze uitspraken hoorde en deed bij ESPN zijn kant van het verhaal. Timber vertelde dat het 'een grote poppenkast was' en onthulde dat hij waarschijnlijk weg zou gaan. Dat is nu dus gebeurd, maar voor Timber naar Marseille trok, sprak hij zijn geschil met Van Persie nog wel netjes uit.

Afscheidsbericht Timber

In een afscheidsbericht op zijn social media geeft Timber aan dat hij met veel trots terugkijkt op zijn tijd bij Feyenoord. Hij bedankte de supporters voor de onvoorwaardelijke steun, maar in het bijzonder de spelers, de staf en iedereen achter de schermen. "Wat jullie elke dag geven, maakt Feyenoord uniek", vertelt de trotse middenvelder. "Bedankt dat ik hier thuis mocht komen. Ik zal jullie nooit vergeten", luiden de laatste woorden van Timber.

Bij Marseille treft Timber in ieder geval nog een oude bekende. Igor Paixão, vorig seizoen nog actief bij Feyenoord, speelt ook voor de Franse club. De ploeg van coach Roberto de Zerbi staat op dit moment derde in de Ligue 1 met acht punten achterstand op koploper RC Lens. In de Champions League lijkt Marseille zo goed als zeker van de play-offronde.

Kritiek op transferbeleid Feyenoord

Met het vertrek van Timber verlaat een belangrijke speler het schip. Ondertussen klinkt er behoorlijk veel kritiek op het aankoopbeleid van de Rotterdammers, onder meer met het binnenhalen van Mats Deijl en Jeremiah St. Juste. Wat is jouw mening?