Feyenoord bevindt zich in zwaar weer en de druk op trainer Robin van Persie neemt met de week toe. De Rotterdammers wisten in de afgelopen zeven duels slechts twee keer te winnen en dat zorgt voor onvrede onder de achterban. De Feyenoord-fans richtten in het uitvak bij FC Utrecht dan ook hun pijlen op het vertrek van Van Persie en de directie.

Oud-trainer Robert Maaskant kan zich daar totaal niet in vinden. "Dat is het befaamde treintje. Op het moment dat er één iemand aangewezen wordt en die blijft zitten, dan gaat het treintje naar de volgende die weg moet", steekt hij tegenover Sportnieuws.nl van wal. "Supporters met capuchonnen zien het oprotten van bepaalde mensen heel vaak als de oplossing. Nou, ik denk dat de directie en Raad van Commissarissen heel goed nadenken over de beste beslissing om dit Feyenoord weer aan het functioneren te krijgen."

Keuze voor behouden Van Persie

Ondanks de tegenvallende resultaten vindt Maaskant dat Feyenoord vast moet houden aan Van Persie en hem de tijd moet geven om te groeien in zijn rol als hoofdtrainer. "Blijkbaar hebben ze besloten om niemand weg te sturen, maar om te bewegen in het elftal en qua tactiek dingen anders te doen. Uiteindelijk doen ze ook gewoon nog steeds mee om plek twee, omdat de competitie zó spannend is.”

Maaskant vindt het alleen maar goed dat de clubman langer de kans krijgt. "Ik denk dat Van Persie als trainer zichzelf aan het ontwikkelen is. Dan moet je hem alle ruimte geven, ik vind dat je hem overal in moet helpen en niet zomaar weg moet sturen. Want als je vraagt aan al die capuchonnetjes: wat is dan de oplossing? Dan weten ze het ook niet, maar hij moet wel oprotten."

Tactisch foefje met Jakub Moder

Volgens Maaskant is het logisch dat Feyenoord zoekt naar andere oplossingen, onder meer op tactisch vlak. Zo wijst hij op de keuze van Van Persie om Jakub Moder op te stellen in de spits. "Dat vond ik niet slecht gevonden. Dat is een uitstekende speler, heeft lengte en voetballend vermogen. Je kunt hem inspelen en daar omheen bewegen met Valente", concludeert Maaskant. Hij keek met verbazing naar de uitleg die Van Persie gaf. "Ik dacht hij zich vergiste en dat gevoel heb ik nog."

Dat heeft vooral te maken met de woorden van Van Persie over zijn gelegenheidsspits. Van Persie gaf aan dat hij héél veel verwacht van een aanvaller, maar geen doelpunten. Dat zou slechts mooi meegenomen zijn. "Ik heb het idee dat Van Persie taalkundig niet zo handig is, want het eerste wat je verwacht van een spits is natuurlijk dat hij goals maakt. Ik heb bij NAC ook weleens zonder spits gespeeld, maar uiteindelijk wil je doelpunten zien. Hij moet in de zestien zijn om de kansen af te maken."

Maaskant kon zich wel vinden in de beslissing om Casper Tengstedt niet in de punt van de aanval te zetten. "Ik vind het onbegrijpelijk dat ze hem niet hebben weggedaan. Dat is natuurlijk een hopeloos geval", aldus de oud-trainer.

