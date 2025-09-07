Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk waren, op zijn zachts gezegd, niet te spreken over de wijze waarmee Oranje voor rust een 2-0 voorsprong heeft weggegeven aan Litouwen. Tijdens de rust betichten zij de ploeg van Ronald Koeman dan ook van "werkweigering" en "laksheid" tijdens een kritische analyse van het spel.

Nederland kwam al vroeg in de helft op 0-2 voor tegen Litouwen dankzij doelpunten van Memphis Depay en Quinten Timber, maar vlak voor rust ging het mis. De ploeg van Koeman liet Litouwen volledig terugkomen, wat resulteerde in een ruststand van 2-2. In de tweede helft wist Oranje tóch nog een overwinning over de streep te trekken. Memphis, de topscorer van Oranje aller tijden, schoot Nederland naar 2-3.

'Dat je dat dán nog weggeeft...'

"Om te beginnen: je moet je kapot schamen", begon Van der Vaart zijn betoog tijdens de rust bij NOS Sport. "Omdat je goed wil beginnen aan de wedstrijd, dat doe je ook en dat je dat dán nog weggeeft, ja dat zegt iets over de laksheid die ze blijkbaar allemaal in zich hebben", concludeert de oud-international.

"Schouten die zichzelf hier inhoudt, nou ja inhoudt", corrigeert hij zichzelf. "Hij doet helemaal niks", oordeelt hij terwijl de analisten naar beelden van het eerste doelpunt van Litouwen kijken. "Ze denken allemaal: 'Het komt wel goed' en niemand grijpt in."

'Werkweigering'

"Dit is gewoon een soort van werkweigering", gaat hij verder. "Niet alleen hij (Schouten, red.), ze lopen allemaal achteruit. De Vrij (Stefan, red.) staat met zijn handen op zijn rug, je kan ook een keer uitstappen zou ik denken."

"Het is een gevalletje onderschatting", vult Van Hooijdonk hem aan. "Je komt heel makkelijk aan die 2-0. Je doet het hartstikke goed en dan ga je opeens denken: 'We kunnen misschien ook wel lekker voetballen. En dan moet je misschien een keer een overtreding maken als ze in de laatste 20 of 30 meter komen. Dat is geen enkel probleem.'"

