De spelers van Nederland en Polen zijn op vrijdagavond opgeschrikt door een krankzinnige actie van de Poolse fans. In de tweede helft gooiden meerdere 'supporters' flink wat vuurwerk op het veld, waardoor het duel werd gestaakt.

Het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Polen kent een bizar verloop. Waar het thuisland eerst op voorsprong kwam, was het Memphis Depay die Oranje vlak na de rust weer op gelijke hoogte zette.

Fakkels op het veld

Maar lang doorvoetballen na de gelijkmaker gebeurde niet. Dit had alles te maken met een actie van de Poolse 'fans'. Want in de 59ste minuut werd het spel stilgelegd nadat er zo'n tien fakkels op het veld belandde. Alle spelers reageerde zichtbaar geïrriteerd.

De NOS-commentator van dienst had wel een vermoeden waar het vuurwerk vandaan kwam. "Voorafgaand aan het duel vroeg de Poolse voetbalbond aan de harde kern van verschillende clubs om meer steun aan het nationale elftal, aangezien de sfeer vaak redelijk tam was."

De harde kern van de verschillende clubs lieten daarom van zich horen. "In de eerste 58 minuten van de wedstrijd was de sfeer dan ook best goed. Er werd gezongen en gejuicht", merkte de commentator op. "Totdat de fakkels dus op het veld belandde". De andere aanwezige fans waren niet te spreken over de actie van hun landgenoten. De fanatieke aanhang kreeg dan ook een striemend fluitconcert om de oren.

1987

Het is overigens niet voor het eerst dat een duel van het Nederlands elftal werd gestaakt door vuurwerk op het veld. Al moeten we voor het vorige incident wel aardig wat jaartjes terug in de tijd. In 1987 werd de kwalificatiewedstrijd voor het EK 1988 tussen Nederland en Cyprus stilgelegd nadat er een zware vuurwerkbom ontplofte in De Kuip.

Bizar! Uit het niets gooien de Poolse fans vuurwerk op het veld. Het is voor het eerst sinds het bomincident van 1987 tegen Cyprus dat een interland van Oranje wordt stilgelegd vanwege vuurwerk. #POLNED pic.twitter.com/bK4ArBozvf — Rypke Bakker (@RypkeBakker) November 14, 2025

Nadat al het vuurwerk van het veld was verwijderd, kon de wedstrijd enkele minuten later worden hervat. Het duel is nog steeds bezig. Volg het hier live.

