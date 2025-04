'De ongelofelijke nederlaag van Ajax moet als zout in de open wonden zijn voor balend PSV'

Ajax heeft een fikse nederlaag geleden in Utrecht, dat terwijl de Ajacieden zo'n goede reeks aan het neerzetten waren. Maar wat de ploeg van Francesco Farioli liet zien in Utrecht leek in niks op een kampioensploeg. Waar Ajax normaliter het geluk aan de zijde had, was dat nu wel even anders. In de tweede helt liepen ze naar de slachtbank. De flinke nederlaag van Ajax moet ontzettend pijnlijk zijn in Eindhoven.

Het is de Eindhovenaren niet vreemd: zo'n ineenstorting als waar Ajax last van had. De ploeg van Peter Bosz had iets te lang last van de ineenstorting. Luuk de Jong zei vorige week nog tegen deze website dat de misgelopen punten hem nog altijd zullen bijblijven.

Aanvoerder Luuk de Jong spreekt zich uit over moeilijke situatie bij PSV: 'Dat is kwalijk' Het seizoen 2024-2025 is niet geworden wat PSV-fans en ook aanvoerder Luuk de Jong ervan verwacht hadden. Het leek net zo’n seizoen te worden als vorig kampioensjaar, maar dat liep net even anders. Gemakzucht en een gebrek aan chemie; het zijn bekende kritiekpunten die de club naar het hoofd krijgt geslingerd. Onterecht, vindt De Jong in gesprek met Sportnieuws.nl. "Dat is altijd hetzelfde verhaal als het minder gaat bij een club", oordeelt hij.

Uitglijder Ajax

PSV dat al meer dan eens heeft laten zien het gewoon nog altijd te kunnen, gezien de laatste uitslagen, zal een nog zuurder gevoel overhouden aan het gemiste kampioenschap als ze zien hoe Ajax ten onder ging in FC Utrecht. Want wie dacht dat Ajax niet meer te kloppen was in de laatste wedstrijden, komt bedrogen uit.

Beschamend Ajax krijgt fikse oorwassing van ontketend FC Utrecht en zet zeldzame misstap richting titel Ajax heeft een zeldzame misstap gezet op weg naar de eerste titel sinds 2022. FC Utrecht walste met 4-0 over de koploper heen. De Ajacieden waren niet bij machte de wedstrijd om te draaien, waar dat de afgelopen twee duels wel lukte. FC Utrecht voert met de overwinning de druk op nummer 3 Feyenoord op.

Dramatische afloop voor Ajax

De nederlaag zal voor de titelstrijd geen grote ramp zijn, maar de manier waarop was wel erg kampioen-onwaardig. Ajax was niet bij machte om de grip op de wedstrijd terug te krijgen na de 1-0 van Sébastien Haller. Na afloop sprak Francesco Farioli over een grote strijdlust aan de kant van Ajax. Hij zag strijd en goed gewonnen duels, maar juist op duelkracht werd Ajax meermaals geklopt. Op het eerste half uur na, toen was Ajax wél de betere ploeg.

Bij de 0-2 waren het Davy Klaassen en Jordan Henderson die simpel een duel verloren en Jorrel Hato als laatste redder, die met speels gemak werd weggezet. Van een echte battle was geen sprake deze wedstrijd, waar Farioli steeds op doelde de afgelopen weken. En als die er was, dan werd deze fier gewonnen door FC Utrecht.

Francesco Farioli baalt van pechvogel Ajax: 'Alles viel vandaag verkeerd bij ons' Francesco Farioli baalt enorm van de oorwassing die Ajax zondag kreeg tegen FC Utrecht. De Amsterdammers gingen met 4-0 onderuit en de Italiaanse trainer zag dat zijn spelers telkens pech hadden tijdens het duel.

Zout in een open wond

PSV zal het met lede ogen hebben aangezien. De totale ineenzinking van de ploeg van Peter Bosz was natuurlijk al pijnlijk, maar zo'n grote misstap van de concurrent maakt het extra pijnlijk. PSV weet hoe snel een grote voorsprong weggegeven kan worden op cruciale momenten in de competitie. Het stond zelf nota bene tien punten voor op Ajax dit seizoen. Daarom zal deze uitglijder van Ajax nog wel harder aankomen in Eindhoven dan in Amsterdam zelf.

De pech waar Farioli over sprak na afloop, heeft bij PSV te lang geduurd om nu nog hoop te kunnen putten uit deze grote misstap van Ajax. Met het programma dat beide ploegen nog moeten afwerken, lijkt er geen probleem te zijn voor Ajax. En dat is alleen PSV zelf aan te rekenen. Het is de harde les dat een topclub zichzelf nooit zoveel fouten mag permitteren in één seizoen.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.