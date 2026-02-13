Raheem Sterling is geland in Nederland en dat heeft hij geweten ook. Bij aankomst op Rotterdam Airport werd hij als een held onthaald door de supporters. Op de persconferentie van Feyenoord was Robin van Persie dolenthousiast over de 82-voudig international van Engeland. "Iedereen bleef naar hem kijken."

Even is er geen chagrijn meer bij Feyenoord. De club verraste vriend en vijand afgelopen donderdag met de komst van Raheem Sterling. De oud-speler van Arsenal, Liverpool, Manchester City en Chelsea tekent voor een half jaar in Rotterdam en landde vrijdagmorgen in Nederland. Daar werd hij als een held onthaald door fans en pers, die nog altijd niet kunnen geloven dat hij in De Kuip zal spelen. Hij moest tal van Feyenoordshirts met zijn naam erop voorzien van een handtekening.

Aankomst bij de club

Robin van Persie spreekt vol enthousiasme over zijn komst op de persconferentie. "Iedereen is enthousiast en vindt het geweldig", omschrijft hij de reacties binnen de club. "Dit is één van de grootste transfers in Nederland, dat voel je gewoon. Hij heeft vandaag ook al wat getraind en dan zie je toch iedereen kijken hoe hij is. Dat herken ik wel van vroeger. Als een nieuwe speler komt, wil je even naar de kleine dingen kijken. De aannames, het balgevoel. Iedereen kijkt ernaar uit om met hem te trainen en samen te spelen."

De eerste indruk van Feyenoord is goed bij Sterling, zo verzekert Van Persie. "Hij kwam vanmorgen tijdens de training aan. Toen ben ik even naar binnen gelopen en heb ik hem welkom geheten. Daarna sprak hij al met de groep en heeft hij het complex gezien. Dat vindt hij geweldig. Dat is wel grappig want ik ken de complexen waar hij vandaan komt. Die zijn tien keer groter dan hier, maar hij vindt de compactheid juist fijn", lacht de oefenmeester.

Inzetbaarheid

Of zijn komst een succes gaat worden, valt nog maar te bezien maar de hype die hij heeft gecreëerd is alvast enorm. Sterling speelde zijn laatste wedstrijd in de Premier League in mei 2025, dus veel ritme heeft hij niet meer. Wanneer hij inzetbaar is, is afhankelijk van wanneer hij zijn werkvergunning krijgt en zijn fitheid. Maar hij is hier tot het einde van het seizoen. Misschien kunnen we zijn verblijf ook verlengen, maar nu kijk ik te ver vooruit", bekent Van Persie.

