Feyenoord is zondag met de schrik vrijgekomen in De Kuip tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van Robin van Persie won met 1-0 dankzij een pingel in de blessuretijd, maar verdiende het zeker niet om te winnen van het tiental van Go Ahead. De Kuip juicht, maar zal vol zorgen blijven na deze wanvertoning. Van Persie kan ondertussen opgelucht ademhalen.

Na een tumultueuze week voor Feyenoord, waarin de komst van Raheem Sterling het absolute hoogtepunt was, werd het tijd om orde op zaken te stellen. In De Kuip stonden ze op scherp met de wetenschap dat Ajax zaterdagavond op gelijke hoogte was gekomen met de Rotterdammers na de overwinning op Fortuna Sittard. Maar het zou een frustrerende middag worden in De Kuip, wel met een goede afloop.

Vroege rode kaart

Onder toeziend oog van aanwinst Sterling moest Feyenoord korte metten maken met laagvlieger Go Ahead Eagles in de race om plek twee. De Rotterdammers schoten uit de startblokken met drie grote kansen in de eerste tien minuten, Jari De Busser bleek een lastige sta-in-de-weg. Het stadion viel in de 15e minuut volledig stil. Thibo Baeten liep veel te hard door op het been van Oussama Targhalline, die onder begeleiding van het veld gedragen moest worden.

Na een ingreep van de VAR kreeg Baeten een vroege rode kaart, wat de wedstrijd zou tekenen. Dat was goed nieuws voor Feyenoord, maar de blessure van Targhalline allerminst. Feyenoord kampt al met zoveel blessures in de selectie. Opvallend was dat Steijn, die hem verving, zelf in de rust weer gewisseld werd. Het lijkt erop dat de Hagenees weer een blessure heeft opgelopen.

Dramatische instelling

Feyenoord kon maar geen vuist maken tegen de tien man van Go Ahead, ze kregen kansen zat maar vrijwel niks ging op doel. Dat het met een 0-0 stand de rust in ging, was volledig aan henzelf te danken. Een striemend fluitconcert liet blijken wat de fans van de instelling van de spelers op het veld vonden. Na rust was er weinig aan dat spelbeeld én instelling veranderd.

Feyenoord kon de muur van de Eagles niet doorbreken. Ze hadden de bal, maar wisten maar niet te scoren. De komst van Gonçalo Borges in het veld was misschien wel het meest illustratief voor het drama waar Feyenoord zich in bevindt. De bekritiseerde Portugees kwam in de 64e minuut in het veld, kreeg de bal aangespeeld maar liet de bal zo over de zijlijn lopen. Het publiek keek noodlijdend toe. Feyenoord moest in de slotfase zelfs uitkijken dat het geen tegengoal te verwerken kreeg, dat leed bleef hen bespaard. Feyenoord werd zelfs nog aan de overwinning geholpen.

Robin van Persie haalt opgelucht adem

Terwijl iedereen de hoop had opgegeven legde arbiter Marc Nagtegaal de bal op de stip in de eerste minuut van de blessuretijd. Dat buitenkansje liet Feyenoord niet onbenut. Ondanks een draak van een wedstrijd pakt de ploeg van Van Persie daarmee de drie punten en blijft het op koers voor de tweede plek in de Eredivisie. Maar de manier waarop dat gebeurde, is zorgwekkend.

