Het is een interessante periode voor Erik ten Hag. Terwijl de transfermarkt op volle toeren draait, probeert hij kalm te blijven temidden van alle geruchten en onzekerheden. Tijdens de persconferentie sprak de trainer van Bayer Leverkusen over mogelijke transfers en de constante druk die op zijn schouders rust. "Ik ben geen Harry Potter", stelt Ten Hag.

Bayer Leverkusen zag eerder al zes basisspelers vertrekken, maar volgens Duitse media lijkt het erop dat er meer vertrekkers in de pijplijn zitten. Ten Hag geeft toe verrast te zijn door het grote aantal transfers. "Er zijn altijd verrassingen, maar deze transferwindow is natuurlijk heel verrassend, zeker voor ons. Maar ik denk dat er in heel Europa veel gebeurt op de transfermarkt in deze periode. We zullen zeker nog één of twee dingen zien gebeuren tot het sluiten van de markt."

'Ik zou het hem nog eens vragen'

De naam van Piero Hincapie blijft de laatste dagen volop circuleren in de media. Geruchten over een mogelijke transfer naar Arsenal worden krachtig en krachtiger, maar Ten Hag lijkt zich weinig zorgen te maken. "Ik trek me er niets van aan, want er zijn altijd geruchten. We zullen het dinsdag weten. We hebben goede spelers, dus er is altijd veel interesse. Als je het Piero Hincapie vraagt, reist hij naar Bremen", verwijst de coach naar de Bundesliga-wedstrijd tegen Werder Bremen.

Journalist Stephan von Nocks van Kicker counterde direct met een opmerkelijk advies. "Ik zou het Piero Hincapie nog eens vragen", stelt de clubwatcher van Leverkusen. "Je zegt dat hij meegaat, maar denk je ook dat je hem nog kunt gebruiken? Hij schijnt namelijk rond te zijn met een nieuwe club, dat zou hoogstwaarschijnlijk problematisch voor je zijn…" Ten Hag reageerde zichtbaar verbaasd. "Heb jij meer informatie dan ik? Dat kan zo zijn, maar Piero is beschikbaar."

'Ik ben geen Harry Potter'

Naast de transferperikelen staat Ten Hag nu ook al onder druk door zijn eerste weken. Vooral na de teleurstellende nederlaag tegen Hoffenheim is de kritiek toegenomen. De trainer blijft echter nuchter en praat over het proces waar de ploeg doorheen gaat. "Druk is er altijd, we moeten winnen, dat is ook duidelijk. Maar ik weet ook, dat heb ik vorige week ook uitgelegd: ik ben geen Harry Potter, we werken eraan. Er zullen stappen voorwaarts zijn, maar er zullen ook dalingen zijn."

"Vorige week tegen Hoffenheim zagen we zo’n daling. Een paar spelmomenten werkten niet en we kennen de redenen, we hebben ze aangepakt, we hebben dat gecorrigeerd en morgen moeten we het implementeren. We hebben een week gehad met veel trainingen, natuurlijk heeft elk team dat nodig, maar wij zeker. En ik denk dat we een goede week hebben gehad waarin we een goede toon hebben gezet. Ik heb zin in het duel tegen Bremen", besluit Ten Hag.

Wedstrijd tegen Werder Bremen

Leverkusen móét zich zaterdagmiddag tegen Werder Bremen revancheren voor het pijnlijke debuut van Ten Hag tegen TSG Hoffenheim. In eigen huis verloor Die Werkself met 1-2. De aftrap in het Weserstadion is om 15.30 uur.

