Het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag staat voor een enorme uitdaging in de Champions League. De Duitse club treft onder meer Paris Saint-Germain, Manchester City en PSV. Ondanks de sterkte van de tegenstand is Ten Hag optimistisch en kijkt hij uit naar de krakers in het miljardenbal. "Dat maakt het extra bijzonder", zegt de Nederlander.

Bayer Leverkusen speelt tegen de volgende ploegen: Paris Saint-Germain, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle United en FC Kopenhagen. "Ik hoorde mijn collega's allemaal zeggen dat we een erg lastige loting hebben, maar dit is de Champions League. Natuurlijk wordt het zwaar, maar een geweldige uitdaging. We kijken er écht naar uit," vertelt Ten Hag op de persconferentie tegen Sportnieuws.nl.

Bijzonder weerzien met PSV en Peter Bosz

Een van de wedstrijden in de competitiefase wordt extra bijzonder voor Ten Hag: het treffen met PSV. Hij moet lachen als hem wordt gevraagd naar 'of het een voordeel is dat hij Peter Bosz goed kent'. "Hij kent mij ook goed", zegt Ten Hag met een knipoog. "Natuurlijk ben ik blij, ook vanwege mijn verleden in Eindhoven. In dit model is de kans natuurlijk groot dat je iemand tegenkomt waar je eerder mee of voor hebt gewerkt, maar de connecties die Peter heeft met Leverkusen en ik met PSV maken het extra bijzonder."

"Natuurlijk kijk ik er erg naar uit, ook vanwege alle relaties, maar uiteindelijk gaat het om winnen als je tegen elkaar speelt. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om dat te doen en Peter zal dat ook doen, maar dan hebben we wel verschillende belangen", vervolgt Ten Hag.

Nieuwe format zorgt voor spektakel

Ten Hag is positief over het vernieuwde Champions League-model dat sinds vorig seizoen van kracht is. "Er zijn altijd voor- en nadelen aan elk format. Het voordeel in deze opzet is dat je altijd drie of vier topteams hebt, dat is natuurlijk fantastisch voor de fans van Bayer Leverkusen. Het is geweldig dat bijvoorbeeld de huidige Champions League-winnaar, Paris Saint-Germain, naar Leverkusen komt."

Opvallend genoeg zaten de Parijzenaren vorig jaar niet eens bij de top-8, waardoor ze de tussenronde nodig hadden om zich te plaatsen voor de knockout-fase. "Dat is een uitstekend voorbeeld van hoe een team zich kan ontwikkelen in een seizoen", gaat hij verder. "Na de nederlaag van vorige week zei ik al: 'Je kunt nu verliezen, maar je moet ervoor zorgen dat je er staat als de trofeeën op het spel staan'. Daarin moet je investeren. Je zet stappen voor- en achteruit, maar het gaat erom dat je over het algemeen vooruitgang boekt."

