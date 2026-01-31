Rapper Snoop Dogg wil graag een duit in het zakje doen om de Engelse voetbalclub Swansea City weer terug te krijgen in de Premier League, de hoogste Engelse voetbalcompetitie. De Amerikaan werd in juli mede-eigenaar van de club.

"Ik wil echt betrokken zijn, de club een richting opsturen die nog niet eerder is bewandeld", liet Snoop Dogg weten in een interview met Wales Online. "We willen Swansea naar de Premier League brengen, en daarvoor hebben we geld nodig, dat is nu eenmaal de realiteit in de voetbalwereld."

Naast Snoop Dogg zijn ook zakenvrouw en schrijfster Martha Stewart en de Kroatische topvoetballer Luka Modric mede-eigenaar van de club.

Play-offs?

Swansea City speelt sinds 2018 in het Championship, het tweede niveau in Engeland. Tussen 2011 en 2018 kwam de club uit Wales uit in de Premier League. Momenteel staat de club op de 16e plaats en een plek voor de play-offs lijkt ver weg. Afgelopen seizoen eindigde Swansea City op de elfde plek in het Championship, het seizoen daarvoor werd de club veertiende.

'Wil graag horen wat ze te zeggen hebben'

Calvin Broadus, zoals Snoop Dogg eigenlijk heet, kijkt ernaar uit om de fans van zijn club te ontmoeten. "Deze fans zijn gepassioneerd, ze zijn oprecht, en ik wil graag horen wat ze te zeggen hebben als ik in Swansea ben. Ik wist altijd al dat ik in een voetbalclub wilde investeren. Het is al jaren een droom van me, het was alleen een kwestie van wachten op de juiste kans."

