Oranje-international Jeremie Frimpong moest bij zijn vorige wedstrijd voor Liverpool al na vier minuten naar de kant. Nu heeft de Premier League-kampioen medegedeeld wat er aan scheelt bij de rechtsback.

The Reds en trainer Arne Slot kunnen enkele weken niet beschikken over Frimpong.

"Jeremie is er een paar weken uit, maar het is niet zo erg als we dachten. Dus dat is positief", vertelde trainer Arne Slot op een persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Newcastle United van zaterdag in de Premier League.

Champions League

Liverpool won met 6-0 van Qarabag en plaatste zich als nummer 3 voor de achtste finales van de Champions League. Ook Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea en Manchester City eindigden in de top 8 en mogen de tussenronde daarom overslaan.

In de Premier League wist het elftal van Slot dit jaar nog niet te winnen. Vier van de vijf duels eindigden gelijk en zaterdag verloor Liverpool met 3-2 bij Bournemouth. Liverpool staat op de zesde plaats met 14 punten minder dan koploper Arsenal.

Arne Slot

Trainer Arne Slot verwacht niet dat Liverpool zich in deze transferperiode gaat versterken. "Ik denk dat we het met de huidige selectie blijven doen", zei hij eerder deze maand. "Tenzij er zich een buitenkans voordoet."

Liverpool gaf afgelopen zomer ruim 500 miljoen euro uit aan de komst van Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez en Jeremie Frimpong. De kampioen van Engeland had de afgelopen maanden veel geblesseerde spelers. In de Premier League is de achterstand op koploper Arsenal opgelopen tot 14 punten.

Tussenronde Champions League

Paris Saint-Germain neemt het in de tussenronde van de Champions League op tegen AS Monaco. Dat is door een loting bij de UEFA in Nyon bepaald. De acht wedstrijden van de tussenronde zijn op 17/18 en 24/25 februari. De acht winnaars gaan naar de achtste finales, waarvoor Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Portugal en Manchester City al zijn geplaatst.

