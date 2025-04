Rare actie van PSG-ster na laatste fluitsignaal bij Aston Villa: 'Laat dit een les zijn'

Ousmane Dembélé zorgde met een opmerkelijke actie na de spectaculaire 3-2 nederlaag van PSG bij Aston Villa voor gefronste wenkbrauwen. De Franse aanvaller was getuige van hoe zijn ploeg een 2-0 voorsprong weggaf en op het randje van uitschakeling balanceerde in de Champions League.

Dembélé was zo teleurgesteld over het spel van Paris Saint-Germain tegen Aston Villa dat hij vlak na de wedstrijd de trofee voor beste speler van de wedstrijd aanvankelijk weigerde. "We hebben het onszelf veel te moeilijk gemaakt", mopperde hij. "We deden onszelf bijna tekort. Het leek wel of we arrogant werden."

Sensationele wedstrijd

PSG won vorige week de thuiswedstrijd tegen Aston Villa met 3-1. Na een voorsprong van 0-2 in Birmingham wekte de kampioen van Frankrijk de indruk dat het zeker was van een plek in de halve finale. Aston Villa knokte zich vervolgens terug in de wedstrijd en was na een voorsprong van 3-2 nog dicht bij een verlenging.

'Laat dit een les zijn'

Dembélé nam uiteindelijk de prijs voor beste speler van de wedstrijd toch in ontvangst. "Maar laat deze wedstrijd een les zijn voor onze komende duels in de Champions League", waarschuwde hij. In de halve finales treft PSG Arsenal of Real Madrid. Wesley Sneijder was in de heenwedstrijd de gebeten hond, omdat hij de vrije trappen van Declan Rice niet zo knap vond als de rest van de wereld.

Frenkie de Jong

In de andere halve finale van de Champions League staat het FC Barcelona van Frenkie de Jong. Hij stond zuchtend en sarcastisch lachend de pers te woord na de pijnlijke nederlaag bij Dortmund, die uiteindelijk wel genoeg was om door te gaan. Hij gaat 'rustig kijken' wie er van Bayern München of Inter doorgaat.

