TV-gids Real Madrid - Arsenal: op deze zender kijk je naar de Champions League-kraker in de kwartfinale

Real Madrid staat voor een zware taak in de return tegen Arsenal, na een 3-0 nederlaag in Londen. Met enkele belangrijke spelers aan beide kanten afwezig door blessures, zal het aankomen op de sleutelspelers om het verschil te maken in deze cruciale Champions League-confrontatie.

Real Madrid neemt het op tegen Arsenal in de kwartfinales van de Champions League 2024/2025. De wedstrijd wordt gespeeld op 16 april 2025 om 21:00 in het Estadio Santiago Bernabeu. De scheidsrechter is de Fransman Francois Letexier. De VAR is zijn landgenoot Jérôme Brisard. Als vierde official is een bekende vrouwelijke arbiter aangewezen: Stéphanie Frappart.

Wesley Sneijder

Tijdens het heenduel in Londen vorige week kreeg Wesley Sneijder ongevraagd de hele voetbalwereld over zich heen. Als analist van Ziggo Sport sprak hij over de rake vrije trappen van Declan Rice. Hij vond dat vooral fouten van Real Madrid-doelman Thibault Courtois en daar reageerden kijkers en fans geïrriteerd op. Benieuwd hoe dat vanavond gaat.

Gehate Wesley Sneijder reageert op storm van kritiek: 'Daar heeft niemand op gelet' Wesley Sneijder wilde maandagavond nog één keer reageren op zijn overal opgepakte uitspraken tijdens Arsenal - Real Madrid vorige week. In het praatprogramma Rondo op Ziggo Sport vertelde de ex-topvoetballer wat hem allemaal werd verweten nadat hij de rake vrije trappen van Declan Rice in de kwartfinale had bekritiseerd.

Real Madrid

Eder Militao, Daniel Carvajal en Eduardo Camavinga zijn geblesseerd. Andriy Lunin en Ferland Mendy zijn twijfelgevallen. Sleutelspelers zoals Kylian Mbappé en Jude Bellingham worden verwacht te presteren. Mbappé kwam deze week nog goed weg met een schorsing van één duel in de Spaanse competitie, na een spijkerharde overtreding.

Kylian Mbappé ontvangt rood na bikkelharde tackle, Real Madrid vreest zware schorsing Real Madrid heeft zondag met tien man een moeizame, maar cruciale 0-1-zege geboekt bij Deportivo Alavés. De Madrileense overwinning werd volledig overschaduwd door een schandalige overtreding van Kylian Mbappé, die nog voor rust met rood werd weggestuurd. De Franse superster riskeert een zware schorsing en zadelt zijn ploeg op een cruciaal moment in het seizoen op met flinke zorgen.

'Mentaliteit tonen'

Arsenal-trainer Mikel Arteta kan woensdag voor de returnwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League bij Real Madrid weer een beroep doen op de herstelde Thomas Partey en Ben White. Jorginho is niet afgereisd naar Madrid. "We moeten de mentaliteit tonen om te winnen, om dapper, dominant en vastberaden te zijn", zei de trainer. "We moeten de overtuiging hebben dat we beter kunnen zijn dan zij en de wedstrijd kunnen winnen."

Op welke zender is Real Madrid - Arsenal?

Ziggo Sport is in Nederland de zender waar je moet zijn voor live Champions League. Het gratis kanaal 14 (Ziggo Sport 1) is vanaf 20.00 uur live met een uitgebreide voorbeschouwing. De wedstrijd begint om 21.00 uur in het Santiago Bernabeu.