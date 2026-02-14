Fred Grim is op de persconferentie na afloop van de 4-1 overwinning op Fortuna Sittard ingegaan op de wisselvallige resultaten van Ajax, gepaard met het mindere spel in de tweede helft. Ondanks de overwinning, zat hij niet gerust op de bank. "We willen winnen en als dat niet lukt dan is dat gewoon heel vervelend, dan weet je dat het wat kan betekenen in Amsterdam."

Ondanks de grootste zege van het seizoen, klonk er toch wat chagrijn in de stem van Fred Grim na afloop van Ajax-Fortuna Sittard (4-1). Vermoedelijk had het alles te maken met de zware blessure van Alex Zinchenko. Aan het spel van Ajax zal het niet hebben gelegen. Na vier doelpunten van Belgische makelij was er opluchting te zien op de gezichten van de spelers van Ajax. Er werd immers al drie duels op rij punten gemorst én slecht spel vertoond.

'Dan zijn we blij'

De trainer sprak desgevraagd niet over opluchting bij Ajax na het beëindigen van de slechte reeks resultaten. "We willen elke wedstrijd goed voetbal spelen. We willen winnen en als dat niet lukt dan is dat gewoon heel vervelend", begint de trainer. "Dan weet je dat het bij een club als Ajax in Amsterdam best wat kan betekenen", doelend op de matige resultaten. "Als je dan zo'n wedstrijd speelt als vanavond en je maakt vier goals, en het is bij vlagen best overtuigend, dan zijn we wel blij."

Heel eventjes, heel voorzichtig, klonk er tien tien tien door het stadion na de 3-0 in de 24e minuut. Het was misschien verijdeld sarcasme, maar het heeft lang niet door het stadion van Ajax gegalmd. Grim kon er wel om lachen. "We moeten daar niet mee bezig zijn. We moeten gewoon zorgen dat we steady zijn, dat we wedstrijden winnen", zegt hij resoluut.

Klote moment

Tegen Fortuna leek Ajax ook af te rekenen met de vloek van de tweede helft, waarin Ajax de laatste tijd dramatisch speelde. Dat was nu niet het geval, al bleef het toch lang enigszins spannend. Grim was in ieder geval nog niet tevreden. "We kregen vlak voor rust nog een goal tegen, dat is gewoon een klote moment. Dat is mentaal niet goed, die moeten we altijd voorkomen. De manier waarop we hem tegenkregen was ook niet prettig. Het gevoel van een riante voorsprong had ik dus zeer zeker niet."

Ziet Grim een stijging wat betreft de tweede helft ten opzichte van eerdere wedstrijden? "Als je binnen vijf minuten in andere wedstrijden een goal tegenrkijgt, is dit een stijging. Maar het gaat meer om het gevoel dat we kwetsbaar zijn na rust, daar moeten we vanaf. We moeten gewoon de lijn doortrekken van voor rust en als we dat doen dan denk ik dat we nog genoeg wedstrijden kunnen winnen", besluit hij strijdvaardig.

