Het was de avond van de Belgen afgelopen zaterdag in de Johan Cruijff ArenA. Ajax won met 4-1 van Fortuna Sittard en elke goal werd gemaakt door een speler afkomstig van onze Zuiderburen. Na afloop sprak Rayane Bounida vol trots over zijn landgenoten, met wie hij goede vrienden is. "Jorthy Mokio rijdt elke dag met mij naar de club toe."

Voor de liefhebbers van statistieken viel er genoeg te smullen. Vier Belgische doelpunten in één Ajax-wedstrijd: het was nog nooit vertoond. Mokio opende de score, daarna was het raak voor Mika Godts. Rayane Bounida zette zijn naam op het bord en Godts maakte het feestje compleet met de vierde.

Voor Bounida voelde die treffer extra goed. Het was zijn eerste in de Eredivisie. “De eerste, maar zeker niet de laatste,” grijnst hij. “Ik was heel tevreden.”

'Vandaag was de dag'

Hij heeft er een tijdje op moeten wachten. Bounida speelde tot dusver 19 wedstrijden voor Ajax 1, was ook al trefzeker, maar nog niet in de Eredivisie. Dat knaagde. "Je kijkt er elke wedstrijd naar en vandaag was de dag", zegt hij trots in de mixed zone van Ajax. Het jonge talent zit pas sinds deze zomer vast bij de selectie van het eerste maar staat de pers te woord alsof hij dat elke dag doet. Open, met een lach en vol bravoure.

Bij Ajax zijn het dit seizoen vooral de buitenspelers die voor de doelpunten zorgen. Niet de spits, maar de flankenflitsers zijn van groot belang voor de positie van Ajax op de ranglijst. Wanneer hij een buitenspeler genoemd wordt, corrigeert hij direct. "Ik ben geen buitenspeler." Ook al wordt hij als buitenspeler gebruikt bij Ajax, je mag hem niet zo noemen. Toch doet hij het verdienstelijk op die plek. “Ik heb altijd scorend vermogen gehad. Links, rechts of in het midden — ik blijf mijn spel spelen.”

Band met de Belgen

En zijn spel spelen gaat gepaard met veel acties, wat zwerven en waar het kan een doelpunt of assist meepikken. Hij wil ook benadrukken dat hij de plek op de buitenkant niet vervelend vindt. Het belangrijkste van alles: "Ik wil gewoon op het veld staan."

En dat staat hij steeds vaker met zijn Belgische vrienden Mika Godts en Jorthy Mokio, de andere doelpuntenmakers van vandaag. Alle drie zijn ze uit België naar Ajax gekomen. Met Godts heeft Bounida al een verleden bij Anderlecht. Maar de band die hij met Mokio heeft, begon pas echt bij Ajax. En nu rijden ze dagelijks samen naar de club. "Want Mokio heeft nog geen rijbewijs", lacht Bounida. "Ik help hem graag, toch. Zo simpel is het."

Ajax is de grootste in België

De Belgische spelers die de kar trekken bij Ajax doen denken aan het verleden. Namen als Wesley Sonck, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Tom de Mul komen al gauw naar voren. Allemaal namen die Bounida niet meer bewust meemaakte in zijn jeugd. Daar is hij te jong voor.

Wel groeide hij op met idolen bij Ajax, zo vertelt hij. Abdelhak Nouri is altijd iemand geweest waar hij tegenop keek. Dat hij nu zelf bij Ajax speelt is geweldig. En terwijl er hier in Nederland flink wat veranderd is in het aanzien van de club, is dat over de grens niet zo. "Voor ons in België is Ajax nog altijd de grootste club. De historie van de club en de spelers die er zijn geweest... Ze hebben veel bereikt, bijvoorbeeld dat Champions League-jaar. Ik denk dat dit Ajax in de ogen van België groter heeft gemaakt."

Nu moet Bounida met Ajax alles op alles zetten om die Champions League te bereiken. De overwinning op Fortuna heeft hen goed gedaan, maar de strijd met Feyenoord en ook NEC ligt nog volledig open. Wat ook nog open ligt, is de toekomst van Bounida. De club wil graag met hem verlengen, of dat al gelukt is? "Dat weet ik nog niet. We zijn in gesprek. Voor de rest focus ik alleen op het spelen, dat is het belangrijkste. Ik ben happy en de tweede plaats is weer binnen handbereik. Dat is het doel, toch", besluit hij.

