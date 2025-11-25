Rayane Bounida heeft ondanks de nederlaag van Ajax tegen Benfica genoten, hij maakte zijn basisdebuut bij Ajax en speelde geweldig. Hij krijgt volop complimenten, van Wesley Sneijder tot aan zijn trainer Fred Grim. Op de vraag of hij zich vandaag in de basis heeft gespeeld? "Ik denk dat jullie vandaag hebben gezien wat ik heb gedaan."

Het talent (19) kreeg maandag op de tactische training te horen van Fred Grim dat hij ging spelen tegen Benfica, en wel vanaf de start. "Ik was wel een klein beetje zenuwachtig", zegt hij met een grote lach op zijn gezicht tegen de pers. "Ik wist dat ik gas moest geven en dat deed ik."

Rayane Bounida

Volkomen rustig staat hij de pers te woord met en grote grijns op zijn gezicht, niks lijkt hem zenuwen te geven. Dat bleek ook in de wedstrijd tegen Benfica. Terwijl Ajax worstelde, gooide hij de ene na de andere actie uit de hoge hoed. Panna's, hakjes en mooie passeerbewegingen, niks was te gek. "Ik ben iemand die dat durft. Op momenten zag ik ook dat het soms de enige oplossing was", doelt hij op een panna.

Ook Fred Grim had mooie woorden over voor het talent uit de Ajax-jeugd. "Hij is comfortabel, is een rasvoetballer en speelt spelers door de benen. Dat is de brutaliteit die hij heeft. Dat konden we nu wel goed gebruiken." Ook zei de trainer dat de jonge Belg zijn stempel wel gedrukt heeft op de wedstrijd. Of hij zich nu in de basis heeft gespeeld? "Ik denk het wel ja", lacht Bounida. "Ik denk dat jullie hebben gezien wat ik vandaag gedaan heb", grijnst hij trots.

Toch ziet Bounida ook genoeg verbeterpunten: "Ik denk dat er verbeterpunten zijn, als het perfefct was gegaan dan was ik met drie goals weggegaan. Buiten dat denk ik dat ik aardig in de wedstrijd zat", zegt hij koel. Hij weet dat hij fouten maakte deze wedstrijd, maar pakt ook dat positief op. "Uiteindelijk ben ik ook een mens en ik moet van die fouten gaan leren."

