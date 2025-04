'Real Madrid brengt trainerscarrousel op gang: Erik ten Hag op de radar in Duitsland'

FC Barcelona en Inter strijden woensdagavond voor een plek in de finale van de Champions League. Beide teams willen de eerste stap zetten richting het ultieme Europese succes. Barcelona is gretig voor de triple, met Frenkie de Jong in topvorm, terwijl Inter zich hoopt te herstellen van recente nederlagen. In dit artikel vind je de belangrijkste informatie over de wedstrijd.