Ajax-spits Brian Brobbey én Erik ten Hag worden afgemaakt in Engeland

Erik ten Hag is al maanden weg als manager bij Manchester United en Brian Brobbey speelt 'gewoon' voor Ajax, maar toch hebben de twee Nederlanders de voorpagina's van een Engelse tabbloid gehaald. In een artikel haalt The Daily Mail namelijk hard uit naar het duo.

Het Engelse medium is van mening dat het dolende Manchester United bijzonder goed is weggekomen. Ten Hag haalde als manager namelijk voor honderden miljoenen aan spelers, waarvan een aanzienlijk gedeelte simpelweg flopte. Vaak ging het om spelers waar Ten Hag al mee werkte, zoals Antony, André Onana en Lisandro Martinez. Maar als het aan de voormalig coach van Ajax had gelegen, had hij nog een oude bekende voor tientallen miljoenen gehaald.

Dat was namelijk Brobbey. De huidige Ajax-spits is groot fan van Manchester United en volgens The Daily Mail wilde Ten Hag hem naar Old Trafford halen. De krant basseert zich op uitspraken van De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen, die eerder al claimde dat de inmiddels ontslagen Ten Hag een hereniging met Brobbey wilde.

Opluchting in Engeland

In Engeland zijn ze opgelucht dat het niet zo ver is gekomen. Brobbey had naar verluidt zo'n 40 miljoen moeten kosten, maar is inmiddels sterk in waarde gedaald. "United mag blij zijn dat het de Nederlandse spits heeft kunnen vermijden", is de pijnlijke conclusie van de krant.

Brian Brobbey scoort nauwelijks

Brobbey kende vorig seizoen een doelpuntrijk jaar, maar is het gehele jaar al uit vorm. De 23-jarige spits scoort nauwelijks bij Ajax en de roep om meer speeltijd voor concurrent Wout Weghorst wordt steeds luider. Ook afgelopen zondag tegen Sparta (1-1) speelde de achtvoudig international een ongelukkige wedstrijd. Voor koploper Ajax maakte hij pas zeven goals dit seizoen.

Erik ten Hag maanden geleden ontslagen

Niet zo verwonderlijk dus dat ze in Engeland opgelucht ademhalen. Ten Hag werd in oktober ontslagen na tegenvallende resultaten met Manchester United. De in verval geraakte topclub stond op dat moment slechts veertiende. Hij werd opgevolgd door Ruben Amorim. De huidige positie op de ranglijst? Veertiende. Wel is de club nog in de race voor de Europa League, want daar staat de club in de halve finale.

