Het Franse persbureau AFP meldde donderdag dat Real Madrid de UEFA voor de rechter daagt wegens het mislukte idee rond een Super League. Hiervoor wil de Spaanse grootmacht een bizarre schadevergoeding van miljarden euro's.

Real Madrid maakt zich op voor een gigantische juridische strijd met de UEFA. Deze stap volgt op een uitspraak van een rechtbank in Madrid van woensdag. Deze oordeelde dat de Europese voetbalbond misbruik maakte van haar machtspositie door de oprichting van de European Super League te blokkeren.

Spraakmakende rechtszaak

Volgens een reportage van de Spaanse journalist Jorge Picón in de krant AS was deze uitspraak het startschot waar clubpresident van Real Madrid Florentino Pérez op wachtte. De juridische adviseurs van De Koninklijke en het bedrijf A22, dat het project van de Super League promoot, zijn al begonnen met de voorbereidingen van de rechtszaak. "Deze uitspraak maakt de weg vrij om de aanzienlijke schade die de club heeft geleden te verhalen", stelt de club in een officieel statement.

4,5 miljard euro aan schadevergoeding

Het duizelingwekkende bedrag dat de Spaanse topclub eist kan oplopen tot 4,5 miljard euro. Dit bedrag dekt niet alleen de misgelopen winsten door het niet doorgaan van de nieuwe competitie. Het omvat ook compensatie voor de reputatieschade die de club heeft geleden door wat zij beschouwt als het machtsmisbruik van de UEFA.

Met deze juridische actie probeert Real Madrid de fondsen terug te vorderen die hen onterecht zijn ontnomen door de inmenging van de UEFA in het ambitieuze plan om een nieuw Europees voetballandschap te creëren.

Het idee van de Super League

Real Madrid was in 2021 samen met topclubs als FC Barcelona en Juventus een van de kartrekkers van het oprichten van een Europese Super League. Deze moest de vervanger worden van de Champions League. Vele clubs, bonden en voetbalfans ontvingen het nieuws zeer slecht, waardoor potentiële deelnemers aan de Super League zich terugtrokken. De UEFA verzette zich ook fel, waarna de plannen in de ijskast werden gezet. Met name Real Madrid bleef proberen de competitie op te zetten.

