Jarenlang vergaderden de grootste Europese voetbalclubs over de zogeheten Super League. In april 2021 kwam de boel in een stroomversnelling met een officiële aankondiging. Maar dik vier jaar later is het plan mislukt. FC Barcelona, waar Oranje-international Frenkie de Jong speelt, trekt zich nu uiteindelijk ook terug.

Deze clubs waren vanaf 2021 bij het project betrokken: AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur.

Wat zij wilden was een gesloten competitie met daarin 20 Europese clubs. Door elk jaar deel te nemen aan de Super League zouden die clubs zich verzekeren van een vast inkomen. De bond UEFA was uiteraard woedend, want zij organiseren al de Champions League.

Super League versus nationale competities

Miljoenen fans lieten blijken de plannen niet te steunen. De vrees was dat zo'n Super League met gegarandeerde deelname afbreuk zou doen aan de waarde van nationale competities. Daarin moet een club hoog eindigen om kans te maken op Europees voetbal.

Diverse clubs die hun interesse hadden getoond haakten na het massale protest ook weer af. Op den duur bleven alleen Real Madrid en Barcelona over als prominente voorstanders van de Super League.

Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid, hamerde keer op keer op het belang van de competitie. "We doen dit om het voetbal, dat in een kritieke situatie verkeert, te redden", zei hij. " De Champions league is pas interessant vanaf de kwartfinales. Voor die tijd spelen we tegen bescheiden clubs, dat is niet aantrekkelijk."

Champions League

Vorig seizoen kreeg de Champions League een andere opzet, met als een van de gevolgen dat er in de groepsfase al meer topclubs tegen elkaar uitkomen. Toch bleef Real Madrid ijveren voor de komst van een Super League. Barcelona is nu tot de conclusie gekomen dat de Super League geen nut meer heeft. De Catalaanse club is tevreden met de hervormingen van de Champions League.

Het Spaanse RAC1 meldt dat Barcelona zich terugtrekt uit het project. En volgens Goal.com zijn de banden tussen Barca en de UEFA de laatste maanden warmer geworden. De club heeft het idee dat de wensen en belangen van Barcelona gehoor krijgen. Bij de Champions Leage-clash tussen Barcelona en PSG, afgelopen week, was de voorzitter van de UEFA present.