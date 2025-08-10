Cristiano Ronaldo, jarenlang de beste speler van Real Madrid, heeft bij zijn terugkeer in Spanje met Al-Nassr verloren van tweede divisionist Almería. Het was de laatste oefenwedstrijd van de ploeg uit het Midden-Oosten. De Portugees was wel goed voor beide doelpunten van Al-Nassr.

Iñigo Martínez kreeg een basisplaats bij de ploeg uit het Midden-Oosten. De speler was nog geen 24 uur daarvoor officieel gepresenteerd bij de club. Al na zes minuten speeltijd kwam de Spaanse club, die uitkomt in de Seguna División (de tweede divisie in Spanje) op voorsprong. Sergio Arribas bracht het scorebord 1-0 voor de Spanjaarden.

Doelpuntrijke Ronaldo

In het half uur dat volgde, bracht Ronaldo de Saudi's op gelijke hoogte bracht én op voorsprong. De gelijkmaker was te danken aan een assist van Sadio Mané in de 17e minuut. Zo'n 20 minuten later zette hij zijn ploeg op voorsprong via een benutte penalty. De rol van de Portugees bleek echter niet genoeg om te winnen, want nog in de eerste helft, die zeer enerverend was, bracht Adrián Embarba de stand vlak voor rust weer in evenwicht.

Wissels pakten negatief uit

Na de rust wisselde Jorge Jesus een aantal spelers, waaronder doelpuntenmaker Ronaldo. Dat bleek een negatief effect te hebben op Al-Nassr, dat niet meer tot scoren kwam. In plaats daarvan was het Embarba die in de 61e minuut zijn tweede van de wedstrijd maakte en zo de eindstand bepaalde.

Beide ploegen hebben hun voorbereiding op het nieuwe seizoen nu afgerond. Op maandag 18 augustus start de competitie voor Almería met een thuiswedstrijd tegen Albacete, terwijl Al-Nassr een dag later, op dinsdag 19 augustus, de degens kruist met Al-Ittihad in de halve finale van de Saoedische Super Cup.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.