De ouders van Real Madrid-speler Jude Bellingham zijn volgens Engelse media gescheiden. Mark (49) en Denise (57) hebben veel tijd, energie en moeite gestoken in het wonderkind uit Birmingham en zijn broer Jobe.

De krant The Sun heeft van bronnen dichtbij de 22-jarige aanvaller gehoord dat het koppel uit elkaar is na ruim 20 jaar samenzijn. Ook schijnt vader Mark Bellingham al een nieuwe partner op het oog te hebben, een politie-agente.

Afstand

Als de twee inderdaad uit elkaar zijn, dan is het geen onverwachte gebeurtenis. Al eerder in oktober kwam het Duitse BILD tot dezelfde observatie. In die week was het voor iedereen zichtbaar dat ouders Denise en Mark tijdens een wedstrijd van Borussia Dortmund, waar Judes broer Jobe speelt, zo goed als geen contact met elkaar zochten.

En The Sun doet uit te doeken hoe het koppel al jarenlang stap voor stap meer afstand van elkaar heeft genomen. "Vijf jaar geleden begonnen ze meer tijd zonder elkaar door te brengen", aldus de krant. Moeder Denise ging toen in Duitsland wonen om Jude te steunen bij Borussia Dortmund. Mark bleef in Engeland om broertje Jobe support te geven. Die speelde toen nog voor Birmingham.

Paparazzi

De paparazzi in Engeland hebben foto's genomen van een onderonsje tussen Mark en ene Shelley Punshon, die werkt bij de politie in de regio West Mercia. Ze wandelen in de natuur, lachen en leggen hun arm om elkaar. Punshon heeft twee kinderen uit een andere relatie. Ze was getrouwd.

Social media

Bellingham brak al op zijn zestiende door in het voetbal. Toen speelde hij nog voor Birmingham City. Inmiddels is de 22-jarige Engelsman een vaste waarde op het middenveld bij Real Madrid. Hij heeft inmiddels geleerd om niet meer op zoek te gaan naar meningen over hem.

"Als jonge speler bij Birmingham zocht ik op Twitter mijn naam en las ik alle berichten", vertelde Bellingham recent aan Laureus. "Al snel realiseerde ik me dat het geen nut had. Ik las ook de negatieve reacties en dacht: waarom doe ik dat mezelf aan?"

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!