Arne Slot is niet ontevreden met de manier waarop zijn ploeg speelde in het doelpuntloze gelijkspel tegen Leeds United. De coach baalt alleen enorm dat de kansen maar niet werden afgemaakt en er niet werd gescoord.

Liverpool speelde op nieuwjaarsdag de eerste competitiewedstrijd van 2026 tegen promovendus Leeds United. Het was een wedstrijd waarin de ploeg van Slot een hoop kansen kreeg, maar ze niet wist af te maken. Uiteindelijk scoorden beide teams niet en dus begon Liverpool met een domper aan het nieuwe seizoen. Onder andere Hugo Ekitike miste een hoop kansen. Hij wilde in de eerste helft ook dolgraag een strafschop, maar die kreeg de Franse centrumspits niet.

Strafschoppen

De ploeg van Slot kreeg dit seizoen pas één penalty. Dat is iets waar de coach niet mee bezig is en hij wil ook niet dat zijn spelers ermee bezig zijn. Slot zag wel een aantal overtredingen tegen zijn team in de zestien meter, maar dat er geen strafschop werd gegeven is voor hem niet zorgwekkend. "Ik zal mijn spelers ook niet aanmoedigen om sneller naar de grond te gaan. Dat zie ik bij andere teams wel gebeuren, maar bij ons niet", zo spreekt de trainer over zijn concurrenten in de Premier League.

Slot baalde dus niet van de strafschop die niet werd gegeven, maar vooral van het feit dat zijn ploeg ook uit open spel niet wist te scoren. "Balbezit heeft weinig waarde als je niet genoeg kansen kan creëren tegen een verdedigend team. We bleven het maar proberen." Slot miste 'een doelpunt' in de wedstrijd tegen Leeds en start daarom 2026 met een domper, terwijl hij net dacht uit de slechte periode te zijn met Liverpool.

Tegenvallende prestaties

Eind 2025 kende Slot met Liverpool een dramatische periode, waarin vijf wedstrijden werd verloren en alleen tegen Eintracht Frankfurt de volle buit werd gepakt. Door die periode staat Liverpool nu vierde in de Engelse Premier League en in de Champions League staat de ploeg negende met mogelijk het risico dat er een play-off-duel gespeeld moet worden om door te kunnen in het toernooi.

