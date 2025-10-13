De Oranje Leeuwinnen zijn de recordinternational kwijt. Sherida Spitse heeft bekendgemaakt na liefst 247 interlands te stoppen als speelster van het Nederlands elftal.

Spitse stopt aan het eind van de maand als international. De 35-jarige recordinternational speelt haar laatste wedstrijd op 28 oktober tegen Canada in Nijmegen,zo meldt de KNVB. "De afgelopen tijd heb ik veel gesprekken gevoerd met mijn familie, vrienden, mijn management en met Arjan", zegt Spitse via de voetbalbond. "We hebben samen alles afgewogen en als ik naar mijn hart luister, voel ik dat het tijd is om los te laten."

De 35-jarige Spitse speelt inmiddels al ruim vier seizoenen voor Ajax in de Nederlandse Eredivisie. Eerder speelde zij voor sc Heerenveen, twee periodes voor FC Twente en voor twee clubs in Noorwegen.

'Nu kies ik voor iets anders'

Spitse debuteerde al op 16-jarige leeftijd voor de Oranje Leeuwinnen. "Het Nederlands elftal was mijn leven en naast dat het me veel heeft gebracht, heb ik ook jarenlang offers moeten brengen", begint ze in een video op Instagram. "Ik deed het met liefde, maar nu kies ik voor iets anders. Ik kies voor mijn kinderen en voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven waarbij ik me wil ontwikkelen als trainer."

De afzwaaiende international zal (maximaal) twee interlands spelen onder de nieuwe bondscoach, Arjan Veurink. Hij nam na het mislukte EK het stokje over van Andries Jonker. "We nemen afscheid van een icoon", stelt Veurink. "Sherida heeft met haar indrukwekkende interlandcarrière mede aan de basis gestaan van de groei van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ik heb dan ook enorm veel respect voor Sherida. We hebben samen mooie successen meegemaakt en daarin ook altijd fijn samengewerkt."

Europees record

De teller van Spitse staat nu op 247 interlands, maar daar kunnen er dus nog twee bijkomen. De Oranje Leeuwinnen spelen op 24 oktober tegen Polen en vier dagen later tegen Canada. Spitse zal in ieder geval in de laatste wedstrijd in actie komen. Zij heeft al een Europees record met haar uitzonderlijk hoge aantal interlands.