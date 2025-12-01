Eind 2024 besloot de Belgische Pro League de mediarechten voor de periode 2025-2030 toe te kennen aan streamingplatform DAZN. Een jaartje later liggen de partijen helemaal met elkaar overhoop.

Bij de laatste algemene vergadering van de Pro League, eind 2024, werd de deal triomfantelijk gepresenteerd. Het in 2015 opgerichte DAZN (spreek uit: Da Zone of The Zone) kreeg de live rechten voor de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League, de Lotto Super League, de Croky Cup en de Supercup, het highlights Magazine, de zogenaamde ‘delayed clips’ en het maandagavondmagazine.

En Lorin Parys, CEO Pro League, zei glunderend: "Meer dan 4 miljoen Belgen zijn fan van ons voetbal en volgen de wedstrijden uit de Pro League wekelijks via mediakanalen en in de stadions."

Wanbetaling

Maar DAZN slaagde er tot nu toe niet in om een commercieel levensvatbare deal te sluiten met de telecomoperatoren (Telenet, Proximus). De krant Het Laatste Nieuws meldt dat DAZN in november verzuimd heeft zijn periodieke betaling uit te voeren. De Pro League heeft in reactie DAZN in gebreke gesteld.

Belgische clubs hebben de betalingen van DAZ nodig om hun boekhoudkundige cijfers uit het rood te houden. "Die cash is voor een aantal ploegen nochtans cruciaal om bijvoorbeeld de lonen te kunnen betalen", aldus Het Laatste Nieuws.

Crisis

Sporteconoom Trudo Dejonghe zegt tegen De Morgen dat deze situatie tot een crisis kan leiden. "Zonder tv-geld zouden een aantal clubs in een mum van tijd overkop gaan”, zo schat hij in. Door het schrappen van de play-offs na de reguliere competitie neemt de interesse in het product af, merkt hij. "In mijn omgeving praat bijna niemand nog over het Belgische voetbal, dat zegt veel."

DAZN zegde eind november het contract met de Pro League, de Belgische organisator van de competitie, op omdat de dienst er niet in slaagde de voetbalrechten door te verkopen en de daaraan verbonden inkomsten binnen te halen. De Pro League diende daarop een verzoek tot spoedarbitrage in bij het Brusselse arbitragehof om ervoor te zorgen dat de duels wel te zien zouden zijn.

Contract

"Ondanks het einde van het contract zal DAZN de wedstrijden verder uitzenden", meldt de streamingsdienst. "DAZN handelt hierbij zonder dat dit op enigerlei wijze afbreuk doet aan de juridische positie van een van beide partijen."

DAZN wilde met de Pro League een nieuw contract uitonderhandelen, omdat het naar eigen zeggen te veel betaalde voor de uitzendrechten van de Belgische competitie. De oorspronkelijke deal was een jaarbedrag van 84 miljoen euro, te betalen in twaalf termijnen. Het bedrijf zegt dat het niet gedwongen kan worden om met verlies te verkopen, waardoor het contract eindigt. Het verwijst daarbij naar de Belgische wetgeving.

Belgische voetbalbond KBVB

De Belgische voetbalbond (KBVB) sprak inmiddels de vrees uit dat de videoarbiter (VAR) maar ten dele kan functioneren vanwege het ontbreken van tv-camera's bij de wedstrijden. Dat zou betekenen dat de VAR alleen kan ingrijpen bij buitenspelsituaties, die via de vaste camera's in het stadion worden geregistreerd. Volgens de bond hoeft dat reglementair geen probleem te zijn omdat de situatie bij alle duels hetzelfde zal zijn.