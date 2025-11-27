Óver de wedstrijd Olympique Marseille tegen Newcastle United is het laatste woord nog niet gezegd. Niet vanwege de 2-1 uitslag, maar vanwege incidenten buiten het veld. Engelse fans werden na de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Marseille het slachtoffer van pepperspray en wapenstokken. De club veroordeelt de behandeling en eist een onderzoek.

De Engelse club uit in een officieel statement haar zorgen. Fans die naar Frankrijk reisden, werden na de Champions League-wedstrijd onderworpen aan 'onnodig en disproportioneel geweld' tijdens de politie-escorte naar het metrostation.

We will be formally raising our concerns with UEFA, Olympique de Marseille and French police in relation to the unacceptable treatment of our supporters by police at Stade Vélodrome following Tuesday’s UEFA Champions League fixture.https://t.co/gnpRRYQhiJ — Newcastle United (@NUFC) November 27, 2025

De fans, die in groepen van 500 reisden, wachtten volgens de club rustig in het Stade Vélodrome en werden ongeveer een uur in het stadion vastgehouden. Na de vrijlating van de eerste groep escaleerde de situatie echter razendsnel. Newcastle meldt dat de politie pepperspray, wapenstokken en schilden gebruikte om de overige fans tegen te houden, wat resulteerde in veel zichtbaar geschokte supporters.

“Verschillende van hun supporters werden willekeurig aangevallen door de politie”, stelt de club. Ook zijn er meldingen van verdrukking in het bovenste gedeelte van het uitvak.

Newcastle wilde ingrijpen

Medewerkers van Newcastle ter plaatse probeerden in te grijpen, maar hun actie had volgens de club een “beperkte impact op de buitensporige tactieken” die werden toegepast.

In een verklaring “veroordeelde Newcastle ten zeerste” de behandeling van hun fans en benadrukte het “opperste belang” van hun veiligheid en welzijn.

Club eist actie van UEFA en Marseille

De club eist nu actie: “We zullen een beroep doen op de UEFA, Olympique de Marseille en de lokale autoriteiten om deze kwestie formeel te onderzoeken. Dit om ervoor te zorgen dat er lessen worden getrokken en dit gedrag zich niet herhaalt.”

Het incident doet denken aan eerdere problemen met Engelse fans in Frankrijk. Denk aan de incidenten vóór de Champions League-finale van 2022 in Parijs, waar een onafhankelijk rapport de politie verantwoordelijk achtte voor de slechte organisatie.

Hoe staan de clubs er voor?

Voor Marseille, dat met 2-1 won, was het een prachtige avond. De club had alleen nog van Ajax gewonnen en heeft dankzij deze zege weer volop kans op de knock-outfase. Voor Newcastle is er weinig aan de hand. Met negen punten staan de Britten op een geruststellende elfde plaats.

