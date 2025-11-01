Remko Pasveer heeft zich kritisch uitgelaten over zijn teamgenoten na het gelijke spel van Ajax tegen sc Heerenveen. De doelman ging bij een 1-0 voorsprong opzichtig in de fout en kijkt na afloop naar zichzelf maar ook zijn teamgenoten. "Uiteindelijk kunnen we elkaar ook beter helpen", zei hij tegen ESPN.

De fout van Remko Pasveer was een zeer pijnlijke, omdat Ajax daarmee het zoveelste puntenverlies lijdt in de VriendenLoterij Eredivisie. Des te pijnlijker is de blunder, omdat dit pas de derde wedstrijd onder de lat was voor de 42-jarige dit seizoen. Hij werd voor het eerst op doel gezet door John Heitinga op bezoek bij Chelsea in de Champions League, toen zou die keuze met ervaring en organisatie te maken hebben.

Fout van Pasveer

De keuze beviel blijkbaar want sindsdien is de ervaren sluitpost niet meer uit de goal gegaan, maar beging hij dus wel een grove fout. In een moeizaam duel van Ajax gaf hij de 1-1 op pijnlijke wijze weg. Heerenveen-verdediger Maas Willemsen schoot van grote afstand op doel, Pasveer kon niet klemmen en vervolgens kon Sejk binnentikken. "Ik moet hem eigenlijk gewoon bij mij houden, maar ik wilde hem controleren en van daaruit door, maar ja", aldus Pasveer.

'Iets om over te praten'

Pasveer zag even later ook in dat dat niet de beste keuze was. "Ik had hem eigenlijk moeten stoppen, maar ik denk dat we daarin, in de controle en elkaar helpen, ook beter kunnen zijn." De keeper zegt vervolgens wel: "In eerste instantie is het mijn verantwoordelijkheid en ik moet de bal bij mij houden, of wegstompen. Maar uiteindelijk moet je wel, daar hamer ik op bij de jongens, elkaar helpen. Dit is wel iets om over te praten", eindigt Pasveer het gesprek.

Het is alweer de zesde keer dat Ajax puntenverlies lijdt. De Amsterdammers staan daarmee op een vierde plek en maar liefst acht punten van de koploper af. Nu mag de ploeg van Heitinga zich opmaken voor een loodzwaar Champions Leagueduel tegen Galatasaray.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

