Reservespeler onder Arne Slot gooit extra olie op het vuur in 'rel' bij Liverpool met verwijderde post

Darwin Núñez houdt zonder te spelen de gemoederen flink bezig bij Liverpool. En dat is exact waarom. De Uruguayaan zou volgens Portugese media niet meer in actie komen, omdat er een clausule in zijn contract zou staan die de club van Arne Slot veel geld kan kosten.

Liverpool moet volgens het Portugese A Bola nog eens vijf miljoen euro aan Benfica betalen, bovenop de 85 miljoen die het in 2022 betaalde, als Núñez nog één keer start. Dat kwam sinds begin maart niet meer voor, dus het medium stelt dat dit de reden is dat Slot hem niet meer opstelt.

Núñez gooit extra olie op het vuur

Slot vertelde op de persconferentie voor het kamioensduel met Tottenham Hotspur dat het verhaal onzin is. Maar Núñez voedde de geruchten juist, met een post op X die hij later weer verwijderde.

Darwin Nunez posted and then deleted this tweet. 24 hours from winning the Premier League. 😬❌ pic.twitter.com/92ZS3FOEUx — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 26, 2025

'Geen wonder dat ik niet meer gespeeld heb. De laatste wedstrijd die ik startte in de Premier League ging goed en opeens..', schreef Núñez. Hij doelt op de wedstrijd tegen Southampton (3-1 winst) van 8 maart, waarin hij scoorde en een assist gaf. Daarna kwam hij twee keer als invaller binnen de lijnen, ontbrak hij een keer in de wedstrijdselectie en zat hij een keer 90 minuten op de bank.

Slot doet zijn verhaal

"Geloof je journalisten altijd? Niet altijd? Ik ook niet. Soms is het beter om niet alles te geloven wat er over spelers geschreven wordt", vertelde Slot vrijdag over het relletje. "Deze clausule is compleet nieuw voor mij. Het laatste wat ik van Richard Hughes (sportief directeur van Liverpool, red.) zou verwachten is dat hij me vertelt dat het ons zoveel gaat kosten als ik Núñez opstel. Dat zou hij nooit doen. Hij bemoeit zich nooit met de opstelling."

Kampioenswedstrijd

Zondag speelt Liverpool om 17.30 uur thuis tegen Tottenham Hotspur. Veel ogen zullen gericht zijn op een mogelijke basisplaats van Núñez. Maar nog belangrijker: bij een gelijkspel zijn The Reds kampioen. Slot zou daarmee de eerste Nederlandse trainer zijn die dat flikt in de Premier League. En dat bij zijn debuutseizoen.

Als Slot erin weet te slagen, dan is hij niet alleen de eerste Nederlandse manager zijn die de Premier League wint, maar ook de vierde manager in de geschiedenis van de competitie die in zijn debuutseizoen de titel verovert.

