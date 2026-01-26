Voor de zoveelste keer heeft het Engelse Fulham bij PSV aangeklopt voor de diensten van Ricardo Pepi. De spits kan een flinke bak miljoenen opleveren, maar zou zijn werkgever ook met een lastig parket achterlaten. Na al het vertrouwen dat de club hem gegeven heeft, mag je van hem verwachten dat hij tot de zomer wacht.

Het is geen enkele transferwindow rustig geweest rondom Ricardo Pepi. Dat was bij FC Groningen al zo, en dat is nu bij PSV wederom het geval. De Amerikaan sprak eerder dit jaar over dat het 'zijn jaar' moest worden bij PSV maar is niet rouwig om in de winter te vertrekken naar Fulham. Het zou PSV een flinke zak geld opleveren, maar ook een flink aantal zorgen.

Pepi bij PSV

PSV heeft Pepi altijd het vertrouwen gegeven; hij kreeg na het vertrek van Luuk de Jong hét spitsennummer bij PSV (9) en kreeg ook altijd weer de kans als hij terugkwam na een blessure. Ook al liep het team als een zonnetje. Het zou een ondankbare move zijn om PSV dan nu de rug toe te keren, terwijl hij de moeilijke situatie bij de club kent. PSV heeft namelijk geen aanvalsleider meer over en ook de gelegenheidsspitsen vallen uit.

Pepi wil het 'eigen' WK halen en daar moet alles voor wijken, dat staat als een paal boven water. Maar het WK halen kan net zo goed bij PSV als bij Fulham. Als geblesseerde spits sta je niet ineens in de basis in de Premier League, met alle risico's van dien voor het WK. PSV heeft, in ieder geval tot woensdag, nog de kans om door te gaan in de Champions League, gaat kampioen worden in Nederland én kan de beker nog pakken.

Pijnlijk vertrek

In dat alles kan Pepi, die over drie à vier weken terug zal zijn van zijn armblessure, nog van belang zijn en zich onderscheiden. De Premier League is aantrekkelijk, maar na een WK met Amerika kan Pepi vast en zeker ook rekenen op grotere clubs uit de Engelse competitie. Bovendien kan PSV dan nog hoger in de boom zitten dan dat ze nu al doen. PSV zal de tientallen miljoenen deze winter ook wel aannemen als het echt niet anders kan, maar het zou een flinke domper zijn voor trainer Peter Bosz, die daarmee zijn absolute nummer één in de punt verliest.

Zijn zaakwaarnemer zal PSV zeggen dat het een geweldige deal is omdat ze een flinke bak geld krijgen voor iemand die ze voor maar tien miljoen hebben gehaald, maar hij moet ook aan zijn speler denken. De transfer is pokeren met als inzet het WK. Pepi had bij PSV twee keer even nodig om weer de oude te zijn na een blessure, bij Fulham zal hij die tijd niet eens krijgen. Twee mindere wedstrijden en hij belandt weer op de bank.

Dankbaarheid is een zeldzaam goed in de voetballerij, dus zal Pepi uiteindelijk maling hebben aan de situatie van PSV. Hij heeft vaker met een vertrek geflirt, maar in deze bijzondere situatie zou het hem absoluut niet sieren om te vertrekken. Dit moest zijn jaar worden, maar als hij toehapt zal hij vertrekken door de achterdeur. Met een ambulance naar Londen toe. Het zou een wrang einde zijn voor de relatie met de club die hem veel heeft gegund.

