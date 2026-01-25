PSV verspeelde zaterdagavond pas voor de derde keer punten in de Eredivisie. Het zorgt ervoor dat Ajax en Feyenoord op een enorme afstand staan, maar dit gelijkspel komt allesbehalve uit de lucht vallen. Dit puntenverlies is namelijk geen incident, want het zat er een keer aan te komen met de vorm van PSV van de afgelopen weken.

De ploeg van Peter Bosz balanceert al een tijdje op een dun koord. Wekenlang ontsnapte PSV aan puntenverlies, vaak dankzij individuele klasse en late beslissende momenten. Het dominante ‘Bosz-ball’ waar het seizoen mee begon, is er nog maar bij vlagen. Het verval is niet plotseling ingezet, maar sluipend. Al voor de winterstop, in de thuiszege tegen Heracles Almelo (4-3) waren de eerste scheurtjes zichtbaar. PSV kwam goed weg, maar het spel kraakte toen al.

Winterdipje van ploegen van Peter Bosz

Sinds die wedstrijd is het beeld pijnlijk herkenbaar van eerdere Bosz-ploegen na de winterstop. Hij maakte het al mee bij Vitesse, Bayer Leverkusen en vorig seizoen bij PSV: na een uitstekende eerste seizoenshelft sluipt er plots verval in. Sterke, soms overtuigende fases worden afgewisseld met lange perioden waarin PSV zoekende is en slordig in balbezit. Het tempo zakt weg, de controle verdwijnt en bij vlagen oogt de ploeg opvallend kwetsbaar.

Nipte zeges op FC Utrecht en Fortuna Sittard, maar ook duels tegen Excelsior en FC Den Bosch die uiteindelijk ruim werden gewonnen, voelden allerminst geruststellend. Het verschil tussen eerste en tweede helften werd structureel te groot. Te vaak was Ivan Perisic de reddingsboei, waarmee hij verborg dat het collectief al weken hapert. Scorebordjournalistiek.

Gelijkspel tegen NAC géén verrassing

Het gelijkspel tegen NAC was dan ook totaal geen verrassing voor de vaste volgers van PSV, het was een logisch gevolg. Dit keer viel het kwartje niet goed. De kansen waren er, maar het spel oogde moe, voorspelbaar en onrustig. Dat Bosz na afloop stelde dat dit pas de eerste Eredivisiewedstrijd, sinds de zeperd tegen Telstar (0-2 verlies), was waarin PSV het niveau niet haalde, klinkt vooral als zelfbescherming. Wie eerlijk is, ziet al weken een ploeg die terrein verliest.

PSV heeft nog altijd een enorme voorsprong en blijft de uitgesproken titelfavoriet, maar de winterdip is er wél degelijk, hoe mild die op papier ook oogt. Als de waarschuwingen worden genegeerd, kan een marge van zestien punten sneller slinken dan gedacht.

