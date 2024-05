RKC handhaaft zich op doelsaldo, Excelsior moet de nacompetitie in

Het had op de laatste speeldag in de Eredivisie nog alle kanten op kunnen gaan in de strijd om de zestiende plek, maar het werd uiteindelijk op doelsaldo beslist. RKC is zeker van nog een jaartje Eredivisie, Excelsior moet de nacompetitie in.

RKC en Excelsior

Alleen het doelsaldo scheidde RKC en Excelsior nog met één wedstrijd te gaan. Beide ploegen stonden op 29 punten, RKC had het voordeel dat het doelsaldo vier goals minder slecht was. Voor beide ploegen wachtte een wedstrijd bij de top-twee.

15. RKC Waalwijk: 29 punten

RKC kwam bij PSV brutaal op voorsprong en dompelde Excelsior in Rotterdam al vroeg in rouw. Door die ene treffer werd het 'een makkie' om de Eredivisie te halen. PSV, dat net terugkwam van een paar dagen feesten op Ibiza, deed het rustig aan en won uiteindelijk 'maar' met 3-1. Dit betekende dat Excelsior met drie doelpunten verschil van Feyenoord moest winnen bij het afscheid van trainer Arne Slot.

16. Excelsior: 29 punten

Het lukte Excelsior niet om Feyenoord te verrassen en daarmee het eigen vege lijf te redden. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen hield het een helft vol in de Kuip, maar daarna werd het overlopen. Excelsior verloor met 4-0 en zag RKC dus 2 doelpunten 'uitlopen'. Daarmee wisten de Kralingers dat ze de nacompetitie in moesten, waarin ze in de halve finale ADO Den Haag treffen.

17. FC Volendam: 19 punten

Voor FC Volendam is het doek gevallen. De club uit het vissersdorp verloor van Ajax en zag daardoor dat het gat met nog twee duels te gaan op zeven punten staat. Dat is niet meer te overbruggen, waardoor Volendam volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zal uitkomen.

18. Vitesse: 2 punten

Voor de grootste club die moest vrezen voor degradatie is het doek al gevallen. Vitesse kreeg van de KNVB een straf van 18 punten vanwege allerlei gedoe met de financiën en proflicentie. Daardoor kwamen de Arnhemmers in één klap op -1 en was degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie een feit.

Een week na de puntenstraf speelde Vitesse tegen Fortuna Sittard en boekte het zowaar een zege. Maar alle duels die volgden waren om des keizers baard.