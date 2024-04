Vitesse degradeert officieel uit Eredivisie na straf van 18 punten in mindering

Vitesse is officieel gedegradeerd uit de Eredivisie. De club kreeg van de KNVB 18 punten in mindering vanwege de financiële wanorde bij de club. Tegen die straf gaat Vitesse niet in beroep. Toch was er enigszins goed nieuws: de club behoudt voorlopig wel de licentie.

De KNVB schrijft: 'De onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB heeft Vitesse een sanctie opgelegd van 18 wedstrijdpunten in mindering. De Arnhemse club krijgt deze straf vanwege het meermalen niet voldoen aan de eisen uit het licentiereglement, gedurende een langere periode.'

Een deel van de straf krijgt Vitesse omdat het niet transparant genoeg was in het onderzoek naar de Russische banden die de club had met Roman Abramovich. Ook stuurde de club onjuiste gegevens over de halfjaarcijfers naar de KNVB.

Reactie Vitesse

"Alhoewel dit een zwarte dag is voor alles en iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt, is dit wel de keiharde realiteit. Een dergelijke straf was immers onvermijdelijk. Daarentegen – en dat wil ik eenieder echt duidelijk maken – zijn wij enorm blij met de kans die ons wordt geboden ten behoeve van het behouden van onze licentie", reageert algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes op de site van Vitesse.

Op 24 april volgt er een persmoment vanuit Vitesse om verder in te gaan op de situatie.

Keuken Kampioen Divisie

Vitesse verdwijnt dus voorlopig nog niet. Wel komt er een einde aan 35 jaar onafgebroken Eredivisie-voetbal in Arnhem. De club speelt nog tegen Fortuna Sittard (thuis), FC Utrecht (uit), Heerenveen (uit) en Ajax (thuis).