Ajax kent gemakkelijke middag en schiet FC Volendam naar degradatie

Ajax heeft zondagmiddag met gemak afgerekend met FC Volendam. De Amsterdammers wonnen met 1-4 in het vissersdorp, waardoor de plaatselijke FC voor volgend seizoen veroordeeld is tot voetballen in de Keuken Kampioen Divisie.

De openingstreffer was er eentje om in te lijsten. Kenneth Taylor ging de combinatie aan met Chuba Akpom, kreeg de bal terug en haalde uit. De bal vloog prachtig naar de bovenhoek en keeper Mio Backhaus was kansloos.

Volendam deed wel wat terug. Zo raakte de thuisploeg de paal. Ajax was echter effectiever. Een goede actie van Mika Godts aan de linkerkant zorgde ervoor dat de bal voor de voeten van Akpom viel. Voor de Engelsman was het een koud kunstje om de bal in het lege doel te tikken: 0-2.

Brian Brobbey

Via Brian Brobbey, die in de basis kon starten, werd het zelfs nog 0-3 en Taylor maakte niet veel later zijn tweede van de middag. Door een goal van invaller Benaissa Benamar deed Volendam nog wel wat terug, maar dat was zeker niet genoeg om terug in de wedstrijd te komen: 1-4.

Plek vijf en degradatie

Door de zege doet Ajax goede zaken in de strijd om plek vijf. Ook FC Utrecht won zondagmiddag, dus drie punten waren nodig voor de Amsterdammers. Voor Volendam viel juist het doek. Door de harde nederlaag in eigen huis kunnen zij niet meer op de zestiende plek eindigen in de Eredivisie en zijn zij dus gedegradeerd.

Opstellingen FC Volendam - Ajax

Opstelling FC Volendam: Backhaus; Plat, Mirani, Flint, Cox; Twigt, De Haan, Le Roux; Booth, Semedo, Johnson



Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Kaplan, Sutalo, Hato; Henderson, Taylor, Mannsverk; Akpom, Brobbey, Godts

Felicitaties aan PSV

John van 't Schip was voorafgaand aan de wedstrijd erg sportief en feliciteerde PSV met het behaalde kampioenschap. "Ze zijn constant geweest en speelden goed voetbal, met een goede balans in de selectie, dat is meer dan verdiend. Peter Bosz heeft het fantastisch gedaan en PSV naar een hoger niveau gebracht. Daar heeft hij een belangrijke rol in gehad."

